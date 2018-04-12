AKP, CHP'nin araştırma önergesini reddetti

CHP'nin, 4 akademisyenin öldürülmesiyle ilgili araştırma önergesi reddedildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayar adlı araştırma görevlisinin, üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde düzenlediği saldırıda, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan yaşamını yitirdi.

Katil Bayar'ın, 103 kişiyi hakkında FETÖ'cülük ithamıyla işinden oldurduğu tartışmaları devam ederken, kendisine sahip çıktığı öne sürülen üniversite rektörü Hasan Gönen'den istifa haberi geldi.

CHP'NİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, “Bu katliam Türkiye’de kol gezen ihbarcılık, iftira ve şiddet atmosferinin ete kemiğe bürünmüş halidir” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise katil Bayar’ın “Neye müracaat edersem kendimi kurtarırım” mantığı çerçevesinde ifade verdiğini iddia etti.