AKP'li belediyeden ihale kurnazlığı

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki hafta tartışma yaratacak bir ihaleye imza atacak. Belediye Burç Ormanı içerisine, “su deposu, bina, kapı yapım ile bina ve çeşme tadilatı” için ihaleye çıkıyor. İhale duyurusunun ardından bina ve su deposunun yapılacağı bölgeyi gezen CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan neredeyse tüm binaların ve tadilatların yapıldığını tespit etti.

İhalede olup bölgede olmayan tek şey ise “iki adet Meksika Çöl Kaşığı” bitkisiydi. CHP’li Kalkan, “İhalenin içine iki tane de Meksika Çöl Kaşığı bitkisi sıkıştırmışlar. Demek ki hem inşaat işiyle uğraşıp hem ülkemize Meksika Çöl Kaşığı Bitkisi getiren bir firma var. İhaleye çıktıkları çoğu işlem hali hazırda zaten yapılı. Bu ihale düpedüz yurttaşı kandırmak. Bu ihale bir an önce iptal edilmeli” dedi.

İhale haftaya..

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 17 Nisan’da (5 gün sonra) “2018-137246 numarasıyla” bir ihale gerçekleştirecek. 22 Mart 2018 tarihinde onay verilen ihalenin içeriği şöyle: “Su deposu, bina, kapı yapım ile bina ve çeşme tadilatı yaptırılacaktır.” İhaleye, “Meksika Çöl Kaşığı bitkisinin numunesi ihaleden önce Gaziantep Büyükşenir Belediyesi Suludere Şantiyesi’ne teslim edilecek” notu da düşüldü.

CHP’li bölgeyi gezince...

CHP’li Meclis Üyesi Kalkan ihale duyurusunun ardından geçen hafta sonu bölgeyi gezdi. Ve ihalede yapılması istenen tesislerin hepsinin yapıldığını tespit etti. Kalkan ihaleyi gazetemize şöyle değerlendirdi: “İhalenin içinde ne ararsanız var. İdari bina, su deposu, giriş kapısı, kuyu açımı, wc ve çeşme yapımı. İhalenin içine iki tane de Meksika Çöl Kaşığı bitkisi sıkıştırmışlar. Demek ki hem inşaat işiyle uğraşıp hem ülkemize Meksika Çöl Kaşığı bitkisi getiren bir firma var. İhale duyurusunun ardından bölgede inceleme yaptım. İdari bina yapılmış, levhasına kadar asılmış. Su deposu yapılmış, giriş kapısı binası yenilenmiş. Yani ihaleye çıktıkları çoğu işlem halihazırda zaten yapılı. Bu ihale düpedüz yurttaşı kandırmak, toplumun gözünün içine baka baka yalan söylemektir. Bu ihale bir an önce iptal edilmeli, bu işlere imza atanlar hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. Bu ihalenin sonuna kadar takipçisi olacağım. Gerekli yasal yollara da başvurumu yapacağım. Bölgeyi AKP Gaziantep İl Başkanı’yla da gezebilirim. Yapılı yerleri ve yenilenen kapıyı kendilerine gezdirebilirim. Ayrıca daha önce o bölgede 3 milyon 775 bin TL’ye çevre düzenlemesi ihalesi yaptılar. İlana çıktıkları ihaleyi de çevre düzenlemesini kazanan firma mı alacak? Onu da hep beraber bekleyip göreceğiz...”