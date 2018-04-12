CHP’den şeker için referandum çağrısı

İklim Öngel/ Cumhuriyet- CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, özelleştirilmesi planlanan şeker fabrikalarının bulunduğu illerin AKP’den oy alan iller olduğuna dikkat çekerek, “Bu kadar da yüksek oy alıyorsanız, burada yapılması gereken tek şey var.

Gelin millet kendi kaderini kendisi çizsin. Bunu referanduma götürün. Millete başvuralım. Afyonlu, Tokatlı kardeşimiz, ‘Ben ilimdeki şeker fabrikasının satılmasını istiyorum’ diyorsa CHP olarak da bizim kabulümüzdür. Bir yazı yazılacak, 14 ayrı yerde sandık kurulacak. Vatandaşın tercihine başvurulacak. Sonuca göre de karar veririz. Önerimiz budur” dedi. Tekin bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünya savaşında bir ton sıkıntı olmasına karşın giysi için pamuk, ekmek için un olduğunu söyleyen Tekin, “Tüm bunlar sizi ayakta tutuyor. Şimdi küresel firmalara veriyorsunuz. Her gün Trump’la kavga ediyyorsun. Yarın ‘Ambargo koyarsa ne yapacağız?” diye sordu.