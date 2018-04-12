Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’i ziyaret edecek

Muhalefet, bir yandan “seçimde siyasi ittifak”ın ayrıntılarının netleşeceği uyum yasalarını beklerken, diğer yandan da temaslarına hız verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Akşener’i ziyaret edecek, hem kendisini tebrik edecek hem ortak adımları görüşecek

Muhalefet cephesinde, seçim ittifakları ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde izlenecek yol haritası konusunda turlar hızlandı. Geçen hafta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la, önceki gün de Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yle görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 10.30’da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüşecek.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun, kurultayda genel başkan seçilen Akşener’i tebrik edeceği belirtildi. Seçim güvenliği konusunda iki partinin atacağı ortak adımların da gündeme gelmesinin beklendiği görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçiminde izlenecek strateji ve olası ittifak durumunda hayata geçirilecek ilkeler de konuşulacak.

İYİ Parti ile ittifak için “ilkeler bazında anlaştıklarını” açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise dün düzenlediği basın toplantısında, milletin bir umut ışığı aradığını, kendilerine sürekli “İttifak yapacak mısınız?” sorusunun yöneltildiğini ifade etti. İttifak yapacaklarını her zaman söylediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

“Biz şu anda fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli, geçimini sağlayamayan memur ve emekli, tarlasını ekemeyen çiftçi, devletle rekabet içinde giren besici, borcunu ödeyemeyen esnaf ile ittifak yapacağız. Devlet kapısında iş bulurum diye bekleyen milyonlarca genç ile suçsuz olduğu halde aylarca hapislerde tutulan ByLock mağdurlarıyla, taşeron işçilerle ittifak yapacağız. Milletimizle ittifak yapacağız.”

‘MİLLET İLE İTTİFAK’

İYİ Parti’den de dün benzeri bir açıklama geldi. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti’nin bugüne kadar hiçbir siyasi parti ile ittifak görüşmesi yapmadığını dile getiren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “İYİ Parti millet ile ittifak yapma kararı almıştır. İYİ Parti, esnafla, işçiyle, işsizle, gençlerle, kadınlarla, tüm milletle ittifak kararı içerisindedir. Seçim yaklaştığında millet ile ittifak kuran İYİ Parti millet adına ittifak kurmak gerekirse bunu o gün konuşacaktır” dedi.