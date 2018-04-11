11 Nisan 2018 20:36

Kılıçdaroğlu yarın Akşener'le görüşecek

Kılıçdaroğlu yarın Akşener'le görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (12 Nisan 2018 Perşembe) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde saat 10.30'da ziyaret edecek.

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