CHP'den İzmir'e kritik 'aday adayı' mesajı

GERÇEKİZMİR - Mart ayının geride kalmasıyla birlikte yerel seçim trafiği arttı. Olağan kongre takvimini tamamlayan CHP’de, partinin ‘kale’si olarak nitelendirilen ve son yerel seçimlerde 22 ilçe artı Büyükşehir’in kazanıldığı İzmir’de aday adayı trafiği arttı.

CHP İstanbul'daki adaylarını böyle belirleyecek

Bir çok ilçede aday adaylarından kimisi sosyal medyadan koltuğa talip olduğunu ilan etti, kimisi sahaya inerek çalışmaya başladı.

İZMİR’DE RAHATSIZLIK VAR



İzmir’de parti içinde başlayan aday adaylığı çalışmasının erken olduğuna yönelik İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanları ve belediye başkanlarında homurdanmalar oluşurken, Genel Merkez’den İzmir’e flaş mesaj geldi.

TORUN’DAN KRİTİK MESAJ



Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı açıklamada İzmir’de aday adaylığı çalışmasının başlamasının erken olmadığını ifade etti, partiye zarar vermeyecek şekilde yapılması mesajını verdi.

Torun şunları söyledi: Aday adaylığı çalışmalarının başlaması güzel bir şey, demek ki oraları kesin kazanacağız. Aday adaylığı çalışması güzelliktir. Oralarda iddialıyız ki, kazanacağımız kesin ki aday adayı sayısı artıyor ve çalışıyorlar. Bu iyiye işaret.

Aday adaylığı çalışmalarından mevcut belediye başkanları rahatsızlık duymasın. Başkanlar işlerine bakacaklar. Performanslarını en iyi şekilde yaparak görevlerini sürdürecekler. Görevdeki belediye başkanı başarılıysa onunla yürümek gerekiyorsa yürünür yetkili kurumlarımız karar alır zaten…Ancak yok yeni bir adayla devam edeceksek onu da yetkili karar organları belirleyecektir.

Aday adaylarının da partiye zarar vermeden, belediye başkanlarını kamuoyunda tartıştırmadan çalışmalarını yapmalarında hiçbir engel yok. Partiye zarar verecek, belediyeyi yıpratacak süreci tıkayacak bir çalışma olursa kendilerinin aleyhinde olur. Doğru da olmaz.”