CHP İstanbul'daki adaylarını böyle belirleyecek

Yerel seçim hazırlıklarının devam ettiği CHP’de İstanbul İl Başkanlığı, özellikle CHP’de olmayan belediyelerde aday belirleme sürecinin nasıl işleyeceği konusundaki yol haritasını belirledi.

CHP’nin yerel seçimlerde iddalı olduğu mega kent İstanbul için hazırlıklar erken başladı. Hemen her hafta Ankara’ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK üyeleriyle görüşen Canan Kaftancıoğlu, izleyecekleri stratejiyi Düzgün Haber'e açıkladı.

2019 yerel seçimlerinde mutlaka İstanbul Büyükşehir’i alacaklarını vurgulayan Kaftancıoğlu, bunun için CHP’de olmayan ilçe başkanı adaylarını belirlemek için şimdiden düğmeye bastıklarını açıkladı.

İSTANBUL İSTANBUL’DAN YÖNETİLECEK

Aday belirleme sürecinde, “İstanbul İstanbul’dan yönetilecek” şiarıyla yola çıktıklarını vurgulayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, birinci aşamada aday adaylarını tespit etmek için önce teşkilatın görüşüne başvuracaklarını söyledi.

Peki, İstanbul’da CHP’de olmayan ilçe belediye başkanı aday adayları nasıl belirlenecek?

BİRİNCİ AŞAMA ÖRGÜTÜN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Kaftancıoğlu, “İstanbul’da bunu gerçekleştirmek için şimdiden saha indik. Her hafta bir ilçemizi il yönetimi olarak ziyaret ederek o ilçenin nabzını tutmaya başladık. Bununla da yetinmeyeceğiz. Ortaya çıkan aday adayları hakkında İstanbul’da bütün üyelerimizin ve ilçe örgütlerimizin görüşünü mutlaka alacağız” ifadesini kullandı.

İKİNCİ AŞAMA İLÇENİN GERÇEKLERİYLE ÖRTÜŞECEK

Örgütün görüşü doğrultusunda yarışı kazanabilecek aday adaylarının ortaya çıkmasının ardından, ikinci aşamaya geçeceklerini vurgulayan Kaftancıoğlu, “İkinci aşamada, örgütümüzün belirlediği aday profillerinin o ilçenin gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediğini ölçeceğiz. Yani o ilçede yaşayan partimize oy versin vermesin halkın da belirlenen aday adayları konusundaki nabzını ölçeceğiz” dedi.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA SOSYAL BELEDİYECİLİK FELSEFESİ

Kaftancıoğlu, üçüncü aşamada ise ortaya çıkan aday adaylarının, yani kişilerin CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışını yerine getirecek bir profile sahip olup olmadığını ölçeceklerini vurguladı.

Kaftancıoğlu, “Adaylarımızı belirlerken liyakata önem vereceğiz. Asla duygusal hareket etmeyeceğiz. Bir oyu fazla alacak ve belirlediğimiz kriterleri kim yerine getirecekse onun aday gösterilmesi için Genel Merkez’in onayına sunacağız” bilgisini paylaştı.