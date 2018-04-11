Hilmi Yarayıcı: İktidar ve İslamcı aydınlar iki yüzlüdür

CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, iktidarın Ortadoğu’da izlediği politikaların İsrail’in çıkarları ekseninde olduğunu savunarak, Filistin’in yanında İsrail’in karşısında olan bölgesel güçlerin iktidarın’ın da düşmanı olduğuna dikkat çekti. Yarayıcı, “İsrail vahşeti karşısında cılız birkaç laf dışında ciddi bir tepki gösteremeyen İktidar ve İslamcı aydınların, ABD yönlendirmeli İsrail’in Suriye’ye saldırısını alkışlamaktan neredeyse elleri patlayacak” dedi.

CHP’li Yarayıcı, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak, iktidarın Ortadoğu’da izlediği politikayı eleştirdi. Alınan ve uygulamaya konulan politikaların özünde İsrail’in ve ABD’nin amacına hizmet ettiğini vurgulayan Hilmi Yarayıcı, şunları söyledi:

“Guta’da şaibeli kimyasal silah iddialarıyla beraber, Suriye üzerinden Ortadoğu yeni bir savaşın eşiğine gelmiş bulunuyor. Öbür yanda İsrail sivil Filistinli direnişçileri dünyanın gözü önünde katlediyor. Bu iki gelişme, İktidarın, İslamcılık ve antiemperyalizm söylemlerinin ikiyüzlülüğünü gösteren, birer turnusol kağıdı işlevi gördü.

İsrail vahşeti karşısında cılız birkaç laf dışında ciddi bir tepki gösteremeyen İktidar ve İslamcı aydınların, ABD yönlendirmeli İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırısını alkışlamaktan neredeyse elleri patlayacak.

‘Kadere bak kadere kimler kimlerle beraber’ diyeceğim ama 6. Filo’dan bu yana bu iktidarın temsil ettiği zihniyetin fıtratı budur.

Filistin halkının en savunucusu ve koruyucusu Suriye'yi, İsrail ve ABD ile işbirliği içinde yıkıma uğrat, İsrail'i yenilgiye uğratan Lübnan Hizbullahı'nı düşmanın olarak gör, sonra da ‘Filistin davamız’ de, ‘antiemperyalizm’ de. Tam bir ikiyüzlülük.”