Hüseyin Çamak: Taşeron işçinin ekmeğiyle oynandı

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, taşerondan kadroya geçeceği söylenen bazı iş kollarında ciddi haksızlıklar yaşandığını, belirsiz sınavlar ve keyfi sözlü mülakatlarla birçok kişinin ekmeğiyle oynandığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak kamu kurumlarında çalışan işçilerin taşerondan kadroya geçişleri sürecinde yaşanan haksızlıkları gündeme getirdi.

Çamak, “Hükümet yıllardır gündeme getirdiğimiz taşeron sorunu konusunda geçtiğimiz aylarda adım atmak zorunda kalmıştır. Ancak ne yazık ki bu süreçte tüm taşeron işçilerimiz kapsama alınmamış, taşeron sorunu varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Öte yandan, taşerondan kadroya geçeceği söylenen bazı iş kollarında ciddi haksızlıklar yaşandığı, belirsiz sınavlar ve keyfî sözlü mülakatlarla birçok kişinin ekmeğiyle oynandığı bir gerçektir” dedi.

TBMM’de dahi güvenlik soruşturması olumlu gelmeyen bazı çalışanların kadro beklerken işlerinden olduğunu kaydeden Çamak, “Bu anlamda, Meclis Başkanlığına soruyorum: Taşerona bağlıyken güvenlik sorunu yaratmayan, ancak kadroya geçmesi söz konusu olunca işinden edilen kaç personelimiz vardır?” ifadelerini kullandı.