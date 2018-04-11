Fatma Kaplan Hürriyet: Polis sahipsiz bırakılıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Yılı dolayısıyla mecliste konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, polislerin sorunlarına değindi. Polis Haftasını kutlayarak konuşmasına başlayan Hürriyet, hükümetin polise üvey evlat muamelesi yaptığını, sahipsiz bırakıldığını dile getirdi.



HÜKÜMETTEN POLİSE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ



Mecliste konuşan CHP Milletvekili Hürriyet, “Güven ortamını temin etmek için var gücüyle çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 173'üncü yılını kutluyor, on altı yıldır giderek yok edilmesine rağmen temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi zor görevlerinden ötürü tebrik ediyorum. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Atatürk'ün dediği gibi: "Polis, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Polis, vicdanı olmayanların karşısındadır." Ne yazık ki polislerimiz canları pahasına yaptıkları bu görevde sahipsiz bırakılıyor, hak ettikleri değerin yarısını bile göremiyorlar” dedi.



3600 EK GÖSTERGE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK



Konuşmasına devam eden CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, yıllardan beri polisin 3600 ek gösterge sorununun devam ettiğini dile getirerek, “Hükûmet, polise üvey evlat muamelesini layık görüyor. Askerle aynı mücadeleyi verdikleri hâlde 3600 ek gösterge talepleri polislere verilmiyor. Personel yetersizliği, fazla çalışma saatleri gibi pek çok sorunları var. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar gibi sadece kutlamakla kalmayacağız. Polislerimizin haklarını almaları için de mücadelemize sonuna kadar devam edeceğimizin de bilinmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.