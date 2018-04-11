Gürer: Orman işçilerine kadroları verilsin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, ormanların işletilmesi, bakımı, korunması gibi hizmetlerde mevsimlik işçilerin çalıştığını belirterek, “Günlük mesaiye tabi olmadan yangın gözetleme kuleleri ve ilk müdahale ekiplerinde çalışanlar idare veya kiralık binalarda hizmete hazır bekletilip sınırlı bir mesai ücreti verilmektedir” dedi.

Güvenceden yoksun, geleceğe güvenle bakamayan işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne çıkarılmış olsa da bu sürenin, kurumun inisiyatifine bırakıldığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na “Emekçilerin mağduriyetini sona erdirmek için taşeron veya mevsimlik işçilerin işçiliğini sonlandırıp tüm çalışanların kadroya alınması için bir düzenleme düşünülmekte midir?” diye sordu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu verdiği yanıtta-“Tabii, özellikle Sayın Gürer mevsimlik işçilerle alakalı sordu. Biliyorsunuz mevsimlik işçiler Orman Genel Müdürlüğünde çalışıyor, beş ay yirmi dokuz gün. Ancak bu biliyorsunuz yine yüce Meclisin aldığı kararla uzatılma kararları alındı ve bu ihtiyaca göre uzatılacaktır. Ancak şunu ifade edeyim, biz orman teşkilatı olarak bu mevsimlik işçilere hakikaten çok uygun şartlarda ve dolgun bir ücret veriyoruz, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Hatta benim iddiam şu, onlar takriben altı aylık sürede neredeyse bir yıllık bir ücret alıyorlar, diğer asgari ücretle kıyas edersek bunu özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.

Gürer sorunun bir ücret sorunundan öte iş güvencesi ve geleceğe güvenle bakabilme sorunu olduğunu ifade ederek, “Ormanda çalışanların kadrolu olması gerekir. Bu arada mevsimlik işçilerden işsizlik sigortasına kesinti yapılıyor ama işsiz kaldıklarında işsizlik fonundan destek alamıyorlar” dedi.