Hükümetten Suriye açıklaması: Saldırı olursa...

Canikli, "Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir" diye konuştu.

Canikli'nin son günlerde Suriye'de artan gerginlik hakkında 24 TV'de değerlendirmelerde bulundu. Canikli, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar. Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz."