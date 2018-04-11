Deniz Baykal'ın oğlu konuştu: Almanya'dan enkaz getirdik

Ataç Baykal, "Almanya’dan bir enkaz getirdik ve burada toparlanıyor"

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken “Almanya’da tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik ve burada toparlanıyor” dedi.

Deniz Baykal, beyin kanaması geçirmesinin ardından Ankara İbn-i Sina Hastanesi’ne yatırılmış daha sonra Almanya’da Münih yakınlarındaki “Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau” isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

GATA'DA TOPARLIYORLAR'

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'In Baykal’ın tıp doktoru olan oğlu Prof. Ataç Baykal, Deniz Baykal’ın Almanya’da son derece kötü bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek şunları söyledi: “Almanya’da fizik tedavi yapılması gerekiyordu ancak yapmadılar. Almanya’ya gittikten sonra zatürre geçirdi. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldı. Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulanmıştı. Almanya’dan adeta enkaz getirdik ve burada GATA’da toparlıyorlar. Almanya’ya gitmek bir hataymış.” Ataç Baykal, babasının sağlık durumunun gittikçe daha iyiye gittiğini de ekledi.