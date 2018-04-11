Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'postal' yanıtı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, grup toplantısının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Kılıçdaroğlu, Hatay'a gideceğini duyan Erdoğan'ın tepkili sözlerine yanıt verdi.

Selvi'nin bugünkü yazısı şöyle:

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ne zaman ki, ”Her defasında ana muhalefetin başındaki zatı kaale almayayım, zırvalarına cevap vermeyeyim diyorum” deyince ben CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bir laf edeceğini anladım.

Fazla beklemeye gerek kalmadı. Kılıçdaroğlu’na, “Şimdi duydum ki Hatay’a gidiyormuş. Hayırdır ya? Günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim” diye yüklendi.

Tabii biz durur muyuz? CHP grup toplantısının ardından bir grup gazeteci Kılıçdaroğlu’nun odasında bittik. ”Sayın Cumhurbaşkanı Hatay’a gideceğinizi belirterek ‘İhtiyacı varsa parka ve postal göndereyim‘ dedi. Ne diyorsunuz” diye sorduk. Kılıçdaroğlu, ”Parka ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum, onun haberi bile yok. Gerçekten öğrenciliğimde giydim. Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değildir. Önce ruh olarak vatansever olacaksınız. Reklam üzerinden vatanseverlik olmaz” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu’na bu kez Cumhurbaşkanı’nın, “Sanatçılarla bizim ziyaretimizi eleştirdi ama şimdi kendisi de gidiyor” eleştirisini hatırlattık. Kılıçdaroğlu, ”Sanatçılarla gidişini eleştirmedim. Orada klarnet, eğlence, davul ve zurna yani eğlence olmasını eleştirdim. Yani 52 şehit verdikten sonra ‘Yaylalar’ türküsüyle, bilmem nelerle falan şov yapıyorsunuz. 52 şehidin olduğu yerde şov mu yapılır? Ben bunu eleştirdim. Sanatçıların o ortama alet edilmesini de doğru bulmadım” diye cevap verdi.



AKŞENER’LE GÖRÜŞME



Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek. CHP Lideri’ne bu ziyarette ittifakı konuşup konuşmayacaklarını sorduk. “Kongreden yeni çıktı, bu seferki bir nezaket ziyareti. O konuları sonra ele alırız, çünkü daha yasası gelmedi Meclis’e. Tahmin etmiyorum o konunun gündeme geleceğini ama bu sadece bir tahmin. Dolayısıyla kendilerini kutlamaya gideceğim. Belki Türkiye’nin içerisinde bulunduğu sorunlar konuşulur. Bir ittifak görüşmesi şeklinde düşünmek doğru değil” karşılığını verdi.

Bunun üzerine, “İttifakı konuşmayacağınızı söylemeniz ittifaka kapalı olduğunuz anlamına mı geliyor” diye sorduk. Kılıçdaroğlu, “Yok. Bu seferlik yok. Ama biz ittifaka kapalı değiliz. Daha önce de bunu açıkladım” dedi.

İSTANBUL SEÇİMLERİ

CHP Genel Başkanı ile bir araya gelinir de İstanbul seçimleri konuşulmaz mı? Muharrem İnce’nin gündeme getirdiği İstanbul’la ilgili anketi hatırlattık. Kılıçdaroğlu şaşırtıcı bir cevap verdi, “Yok öyle bir şey. Öyle bir anket de yok, çalışma da yok, açıklama da. Çeşitli anket kurumlarının çalışmaları var ama biz de sizlerin gördüğü anket sonuçlarına bakıyoruz. Özel bir anket çalışması yapılmış değil. Hiçbir yer için yapılmış değil” dedi. Bu cevaba rağmen biz İstanbul’la ilgili sorularımızı sıraladık. Partide, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çok sayıda adayın konuşulduğunu söyledik. CHP Lideri, ”Bu da bizim İstanbul’u kazanacağımızın güçlü dışavurumudur” karşılığını verdi.

Adaylık için ismi geçenlerden bir kısmı da partinin yetkili kurullarında yer alıyor. Kemal Bey’e bu durumu hatırlatıp, “Bir önleminiz var mı” sorusunu yönelttik, şu karşılığı verdi:

“Ne gündemimize aldık ne de konuştuk. Sadece sizin gündeminizde var, bizim gündemimizde yok. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır yok bizim gündemimizde. Ama medyada haber oluyor ben de merakla okuyorum.”

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Bu konu Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı toplantılarda gündeme geldi. Bunu hatırlatınca Kılıçdar-

oğlu sözlerine açıklık getirdi. ”Bir milletvekili bir yerde aday olmak isteyebilir. Partideki görüşmede de yerel yönetimleri gerçekten fazla konuşmadık” dedi.

Sıra geldi Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Herkesin kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarması mı yoksa ittifakın ortak adayı mı diye alternatifli bir soru yönelttik. Kılıçdaroğlu, “Önce yasanının çıkmasını bekliyoruz. Yasa bir çıksın bakalım neyi öngörüyorlar. Nedir yani? Hangi amaca dönük bir düzenleme yapılacak görmek lazım” diye karşılık verdi. Hemen araya girip, “Orada sizi endişelendiren nedir” diye sorduk, “Neyse siz bu kadarını bilin. Birden fazla şey var. Kafamızda birden fazla soru var tabii. Sorunları nasıl çözecek, yasayı hangi temelde getirecekler önce onu bir görmemiz lazım” demekle yetindi.

SURİYE’DE KİMYASAL GAZ KULLANIMI

CHP Lideri’nin son mesajı ise Suriye’deki kimyasal saldırıyla ilgiliydi. Kılıçdaroğlu, “Birleşmiş Milletler’in el koyması, tarafsız bir heyetin gelip sorgulaması lazım. Bu çirkin bir olay. Önyargılarla çözülecek bir olay değil. Sağlıklı, tutarlı, BM’nin raporlarıyla gereğinin yapılması gerekir” mesajını verdi.

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