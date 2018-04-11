CHP'li Topal Muhtarların sorunlarını TBMM'ye taşıdı

T24-CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, muhtarların çeşitli konulardaki sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. 18 bin 277’si köy, 31 bin 750’si mahalle olmak üzere toplam 50 bin 27 muhtarın sınırlı yetki ve görevlerine dikkat çeken Topal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Muhtarlıkların güçlendirilmesi için bütçe ve kaynak kullanımı gibi yapısal nitelikte bir değişime gitmeyi düşünüyor musunuz? Köy ve mahalle muhtarlarına aylık bir ödenek bağlamayı planlamakta mısınız” diye sordu.

Seçimle iş başına gelen muhtarların atanmışlar tarafından görevlerine son verildiğine dikkat çeken Topal’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:

En küçük yerleşim birimleri olan köylerimizde ve mahallelerimizde bir siyasi parti çatısı olmadan doğrudan halk tarafından seçilen, yurttaşlarımız ile devlet kurumları arasında bir köprü görevi yürüten muhtarlık makamı önemli bir yere sahiptir. Türkiye Muhtarlar Derneği verilerine göre bugün 18 bin 277’si köy, 31 bin 750’si mahalle muhtarı olmak üzere toplam 50 bin 27 muhtarımız görev yapmaktadır. Ancak muhtarlar sınırlı yetki ve görevlere sahip olup adeta ‘yetkisiz yetkili’ konumundadır.

- Muhtarlıkların güçlendirilmesi için bütçe ve kaynak kullanımı gibi yapısal nitelikte bir değişime gitmeyi düşünüyor musunuz? Köy ve mahalle muhtarlarına aylık bir ödenek bağlamayı planlamakta mısınız?

- Mahalle nüfusları, yoğunlukları farklı olmasına rağmen muhtarların aldığı maaş aynıdır. Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

- Muhtarlar 657 sayılı devlet memuru yasasına göre yargılanmaktadır. Ancak aynı yasanın diğer haklarından yararlanamamaktadır. Bu çelişkinin nedeni nedir?

- Belediye meclisinde bir mahalle ilgili bir karar alınıyorsa o muhtarın o belediye meclisi toplantısında oy kullanma hakkına sahip olması gerekmez mi? Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Muhtarlar, mahallesi ile ilgili imar değişikliğinde sorumluluk ve söz hakkı talep etmektedir. Bu konu ile ilgili bir çalışmanız var mı?

- Seçimle iş başına gelen köy ve mahalle muhtarlarının görevlerine son verilmesi atanmışlar tarafından yapılmaktadır. Görevi kötüye kullanma, suistimal gibi yasal gerekçelerle görevden uzaklaştırma dışında siyasal tercihlere bağlı görevden almalar ve haksız yere görevden alındığı iddiası ile hukuki yollara başvuran muhtar var mıdır?

- Muhtarların elektrik, su, ulaşım, haberleşme giderlerini kendileri karşılamaktadır. Devlet, mahalle muhtarlara herhangi bir demirbaş, eşya ya da büro malzemesi vermemektedir. Neredeyse asgari maaş alan muhtarlara neden bu yaklaşım sergilenmektedir?

- Muhtarların önemli sorunlarından biri de muhtarlık binası/ bürosudur. Türkiye genelinde ve Hatay ilinde kaç muhtarlığın binası/ bürosu vardır? Var olanların kaçı, nasıl sağlanmıştır? Muhtarlık binası/bürosu sağlanması ve tapularının muhtarlıklara verilmesi şeklinde bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

- Tüzel kişiliği olmayan mahalle muhtarlarına tüzel kişilik kazandırılması planlanmakta mıdır? Ayrıca, toplanan emlak vergilerinden belli bir payın muhtarlığa ayrılması gerekmektedir. Böyle bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

- Başbakan Binali Yıldırım, 2017 yılında, “İçişleri Bakanlığı'na bağlı Muhtarlar Dairesi var. Oraya taleplerinizi yazıyorsunuz, o talepler takip ediliyor, size dönüş yapılıyor.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. Kurulduğu günden beri Muhtarlar Dairesi’ne kimler başvurmuş, hangi taleplerde bulunmuş, bunların kaçı yanıtlanmış ve hangi çözümler geliştirilmiştir?

- Bağ- Kur primi yapılandırma borcunu ödeyemeyen ya da yeniden yapılandırmaya iştirak edemeyen muhtarlarla ilgili bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? Bu sorunun nasıl çözülmesi düşünülmektedir? Türkiye genelinde ve Hatay ilinde yapılandırmadan yararlanamayan muhtarların sayısı kaçtır