Kılıçdaroğlu: Sağ olsun Erdoğan beni övmüş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ömründe devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanamamış adam!' sözlerine twitter üzerinden yayınladığı mesajlarla cevap verdi.

'Erdoğan'ın o sözü ne maksatla söylediğini biliyorum. Zekâmı ve becerimi alay konusu yapmak istiyor. Ancak devlet hizmetinde olanlar için, maaşın dışında para kazanmamanın sebebi zekâ veya beceriklilik değil; ahlaktır, devlet adamlığıdır. Garip gurebanın hakkına el uzatmamaktır!' diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Sen er meydanına gelmezsin.' sözlerine cevaben 'Erdoğan benim için diyor ki, “Sen er meydanına gelmezsin.” Çok şükür, nihayet böyle bir davet geldi! Sevgili Erdoğan, sana çok açık ve net bir çağrı yapıyorum. Er meydanının tespitini de sana bırakıyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir!' diye ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajları şöyle:

Sağ olsun Erdoğan beni övmüş! Diyor ki, “Ömründe devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanamamış adam!” Evet, devlette çalıştım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi yönettim…

Bütün hayatımı incelediler, acaba bir yolsuzluk bulabilir miyiz diye… Bulamadılar, bulamazsınız da! Çünkü bizim ahlakımızda kul hakkı yemek yoktur. Bizim, vergi kaçırmak için Man Adası’nda şirket kurmak gibi bir ahlaksızlığımız da olmaz!

Erdoğan'ın o sözü ne maksatla söylediğini biliyorum. Zekâmı ve becerimi alay konusu yapmak istiyor. Ancak devlet hizmetinde olanlar için, maaşın dışında para kazanmamanın sebebi zekâ veya beceriklilik değil; ahlaktır, devlet adamlığıdır. Garip gurebanın hakkına el uzatmamaktır!

Rahmetli babam derdi ki, “Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur.” Çok şükür! Bir eğrinin beni övebileceğini hiç düşünmemiştim…

Erdoğan benim için diyor ki, “Sen er meydanına gelmezsin.” Çok şükür, nihayet böyle bir davet geldi! Sevgili Erdoğan, sana çok açık ve net bir çağrı yapıyorum. Er meydanının tespitini de sana bırakıyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir!