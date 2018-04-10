MEB'in listesine ilk tepki CHP'den

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, MEB'in açıkladığı listeye tepki gösterdi.

Yarkadaş: "MEB, öğrencilere tüm ilçelerde İmam Hatip okullarını dayatıyor. Öğrencilere tercih şansı bırakılmıyor." dedi.

MEB'in sınavla öğrenci alacağı liseler açıklandı. Liste tam anlamıyla bir facia... MEB, öğrencilere tüm ilçelerde İmam Hatip okullarını dayatıyor. Öğrencilere tercih şansı bırakılmıyor. Öğrencilerin emeği heba ediliyor! Çocuklarımıza MEB eliyle kötülük yapılıyor.