10 Nisan 2018 21:52

MEB'in listesine ilk tepki CHP'den

MEB'in listesine ilk tepki CHP'den
MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı.
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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, MEB'in açıkladığı listeye tepki gösterdi.

Yarkadaş: "MEB, öğrencilere tüm ilçelerde İmam Hatip okullarını dayatıyor. Öğrencilere tercih şansı bırakılmıyor." dedi.

 

Öğrencilerin beklediği liste açıklandıÖğrencilerin beklediği liste açıklandı

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