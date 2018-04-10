CHP'de sürpriz atama!

CHP'de Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sürpriz bir ismi yardımcı olarak atadı.

Medya ile ilişkiler konusunda partide yeniden yapılanmaya giden ve gazeteci kökenli milletvekilleriyle özel bir çalışma yürüten Özkan, yurt dışında partisini tanıtma görevini ünlü yazar Dan Brown’un romanlarını Türkçe’ye çeviren Petek Demir İncek’e emanet etti.

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre, CHP’yi yeni dönemde yurt dışında tanıtma görevini üstlenen İncek, ilk etapta basın özgürlüğü konusunda Türkiye’de uluslararası bir toplantı düzenleyeceklerini söyledi.

Çevirmenlik işini bırakmayacağını ifade eden Petek Demir İncek, “Siyasete atılmamla çevirmenlik mesleğini de bırakmayacağım. İkisini birlikte yürütmeye çalışacağım. CHP, sanata bilime açık ve destekleyen bir parti. Kitlesinin de beklentisi bu yönde. CHP’nin ilkelerinden sapmadan tüm insanları kucaklayacağı bir değişim başlatması gerektiğini düşünüyorum. Biz değişince dünya değişir. Tipik bir siyasetçi olmayabilirim. Romantik ve duygusal bakabilirim. Benim işim insan ilişkileri ve bunu başaracağıma inanıyorum” ifadesini kullardı.

Petek Demir İncek, bugüne kadar ”Da Vinci Şifresi” başta olmak üzere Dan Brown’ın, “Melekler ve Şeytanlar”, “Cehennem”, “Başlangıç”, “İhanet Noktası” romanlarının yer aldığı değişik yazarlara ait birçok kitabın çevirmenliğini yaptı.