'Aynı sanatçılar, Newroz'da yer kapmak için birbirlerini eziyorlardı'

Kutlamanın medyada manşet olduğunu belirten Başaran, "Bugün savaş naraları atan sanatçılar, Newroz meydanında, yer kapmak için birbirlerini eziyorlardı" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Meral Danış Beştaş’ın, milletvekili yargılanmalarında hukuksuzluklar yaşandığını belirterek, önerge verdi.

Önergenin görüşmeleri sırasında HDP adına söz alan Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, “Milletvekillerinin yargılamalarındaki hukuksuzluk, Türkiye’deki yargılama hukuksuzluklarının sadece çok ufak bir parçası. Beş dakika değil, beş saat, beş gün, 500 gün konuşsak tüketemeyecek kadar çok hukuksuzluğun geliştiği bir süreçten geçiyoruz” dedi.

‘TUTUKLAMALARIN HUKUKİ AÇIKLAMASI YOK’

HDP’li 9 milletvekilinin tutuklu olduğunu söyleyen Başaran, “Türkiye’de artık yürütme yargıyı siyasi rakiplerini tasfiye aracı olarak kullanıyor. En muhalif duran, ülkenin gerçekten çözüm umudu olan HDP’ye yönelik son 2 buçuk yıldır gerçekleştirilen saldırıların hukuki anlamda açıklanır bir tarafı yoktur” diye konuştu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 2013 yılındaki Newroz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığını hatırlatan Başaran, şöyle devam etti:

“O gün suç olmayan, tam 2 yıl 6 ay sonra suç kabul edildi. 2 yıl 6 ay savcılar uyudu, o dönemin konsepti, barış süreci kendilerine yaradığı için uyudu. Ne zamanki HDP karşılarına büyük bir siyasi rakip olarak dikildi, hepsi bir anda uyandı. O günün ‘havuz medyası’ dediğimiz ana akım medya nasıl manşetler attı? ‘Newroz Ateşi Barış İçin Yandı’. Bugün savaş naraları atan sanatçılar, Amed Newroz meydanında, Diyarbakır meydanında kendine yer kapmak için birbirlerini eziyorlardı. Alkış tuttu milyonlarca kişi bu konuşmaya.”

‘KONUŞMALAR SORUMSUZLUK KAPSAMINDA’

Demirtaş’ın aynı konuşmayı Meclis’te de yaptığını söyleyen Başaran, “Bu kürsüden yapılan, grup toplantısında yapılan konuşmalar Anayasa’nın açık hükmüne göre sorumsuzluk kapsamındadır. Bunu sadece biz söylemiyoruz. 8 Nisan’da bir programa katılan, şu anda da Genel Kurul’da olan Sayın Bekir Bozdağ da aynı şeyi söylemiş” dedi.

HDP’nin önergesi AK Parti milletvekillerinin karşı oylarıyla reddedildi.