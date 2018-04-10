'O cemaat AKP'ye oy vermeyecek'

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, Nur Cemaati'nin 'asla' AKP'ye oy vermeyeceğini ileri sürdü.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Nur Cemaati'nin gazetesi Yeni Asya'nın Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, "AK Parti'yi destekler misiniz?" şeklindeki soruya, "Asla, hele hele şu tabloda mümkün değil. Hiç olmadı zaten" yanıtını verdi.

Vicdani duyarlılığı, adalet hassasiyeti olan bir insanın bütün bu yapılanları göre göre AKP'ye oy vermeyeceğini ileri süren Güleçyüz, "Adalet yerlerde sürünüyor. Ak Parti tabanı AK Parti'den rahatsız, rahatsızlık gittikçe büyüyor, bunun en büyük sebebi bu adaletsizlikler" diye konuştu.