Çocuklara cinsel istismarlarla ilgili komisyon kurulacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Kritik toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunuyor.

Çocuklara cinsel saldırı

"6 bakan tedbirler için komisyon kuracak. Çocuklarımızı mağdur eden kişiler ile mücadele etmeliyiz. Her yerde birlikte mücadele etmeli, duyarlılığı artırmalıyız. Sadece cezalarla bu mesele halledilemeyeceğini bilmemiz gerek. 12 yaşını doldurmamış çocuklar için ayrı cezai yaptırım getirilebilecek. Bu suçları önleyici, koruyucu adımları atmaya hepimizin özen göstermesi lazım.

Afrin

Zeytin Dalı Harekatı aynı hedef doğrultusunda başarı ile devam etmektedir. Türkiye'nin yaptıkları ve yapacakları çok nettir. Sınır güvenliğimiz ve ülkemiz tehdit altında kurtulacağına kadar devam edecektir. Bugüne kadar 1651 terörist etkisiz hale getirilmiştir. PYD'nin Suriye yönetimi ile anlaştı haberlerini yakından takip ediyoruz. Gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur. Suriye yönetimin bölgeye herhangi bir güvenlik gücü göndermesi söz konusu değildir"

Mınbiç harekatı

"Tillerson ile görüşmeler yapıldı. Suriye'deki tüm gelişmeler ele alındı. Tüm konular masada müzakare edildi. Adli ve ikili konular da ele alındı. Bu görüşmelerin sonunda üç ayrı mekanizma oluşturacak; bunlardan biri Suriye'yi, diğeri adli konuları bir diğeri ise Irak ile ilişkileri görüşecek. Çavuşoğlu ve Tillerson'un başkanlığında olacaktır. Türkiye Mınbiç konusunda çok nettir. PYD'nin oradan temzilenmesi şarttır. ABD göndermezse Türkiye'ye karşı tehdit devam ediyor demektir. Teröristleri oradan çıkarmak Türkiye'nin geleceği için hayati bir önem taşımaktadır. Umarım diyalog sonunda çözülür.

İttifak görüşmesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oluşturduğu 3 kişi ile AKP'li heyet bir araya geldi. Çalışmalarını tamamladılar. Cumhurbaşkanımz ve Bahçeli bir araya geldi. 26 maddede mutabaka varıldı. Bu maddeleri ben açıklamayacağım. Seçim ittifakını yasaklayan düzenlemeler yasalarımızdan çıkarılmıştır. Bunun yasal çerçevesi çizilmiştir. Oyların dağılımı, vekil dağılımları nasıl olacak, bunlar açıklanacak. Uyum değişiklikleri yapılıyor. Seçim barajına ilişkin bir değişiklik yok. Detayları Çarşamba günü açıklanacaktır. İttifak yapılacak partiler arasında herhangi bir sınırlama yok. Partiler aralarında mutabakata varmak kaydıyla ittifak yapılabilir. Kimin kiminle ittifak yapacağına karar vermiyor. Saadet Partisi ittifak yapacak mı zaman içinde belli olacaktır."