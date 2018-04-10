'Eğitim çalışanlarına eğitim ödeneği verilsin'

ANKARA - Levent Gök’ün, TBMM Başkanlığına verdiği yasa teklifinin gerekçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başında öğretim yılına hazırlık ödeneği verildiği hatırlatıldı.
Gerekçede, tüm eğitim-öğretim çalışanlarının bir bütün olarak görülmesi ve eğitimin niteliğinin arttırılması için öğretmenlerle birlikte diğer kadrolarda bulunan eğitim çalışanlarına da öğretim yılına hazırlık ödeneği alması verilmesi gerektiği
vurgulandı.
Eğitim öğretim hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi halinde
niteliğinin artırılarak başarı elde edilebileceğine dikkat çekilen gerekçede,
şöyle denildi:
“Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 865.379 öğretmen görev
yapmaktadır. Genel idare hizmetleri, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler ve
yardımcı hizmetler sınıfında ise 79.375 çalışan bulunmaktadır. Bu kadrolarda
çalışanlar özellikle yaz tatillerinde eğitim öğretime hazırlık amacı ile okullarda
yoğun çaba sarf etmektedirler. 2018 yılında eğitim öğretim hazırlık ödeneği
1130 TL olarak ödenmiştir. Tüm eğitim çalışanlarına eğitim öğretime hazırlık
ödeneği verilmesi halinde bütçeye sadece 89,6 milyon TL ek getirecektir.”