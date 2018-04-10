'Eğitim çalışanlarına eğitim ödeneği verilsin'

ANKARA - Levent Gök’ün, TBMM Başkanlığına verdiği yasa teklifinin gerekçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başında öğretim yılına hazırlık ödeneği verildiği hatırlatıldı.

Gerekçede, tüm eğitim-öğretim çalışanlarının bir bütün olarak görülmesi ve eğitimin niteliğinin arttırılması için öğretmenlerle birlikte diğer kadrolarda bulunan eğitim çalışanlarına da öğretim yılına hazırlık ödeneği alması verilmesi gerektiği

vurgulandı.

Eğitim öğretim hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi halinde

niteliğinin artırılarak başarı elde edilebileceğine dikkat çekilen gerekçede,

şöyle denildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 865.379 öğretmen görev

yapmaktadır. Genel idare hizmetleri, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler ve

yardımcı hizmetler sınıfında ise 79.375 çalışan bulunmaktadır. Bu kadrolarda

çalışanlar özellikle yaz tatillerinde eğitim öğretime hazırlık amacı ile okullarda

yoğun çaba sarf etmektedirler. 2018 yılında eğitim öğretim hazırlık ödeneği

1130 TL olarak ödenmiştir. Tüm eğitim çalışanlarına eğitim öğretime hazırlık

ödeneği verilmesi halinde bütçeye sadece 89,6 milyon TL ek getirecektir.”