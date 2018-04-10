'Ölen kişilerin kanları bu zatın yakasında'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ KATLİAM

"Bir akademisyen, hayatını bizim çocuklarımıza vermiş bir kişi, 4 akademisyeni katletti. Bu noktaya nereden geldik? Nasıl oldu da bir üniversitede katliam oluyor? AK Parti'den bir zat vatandaşları, muhtarları, bakkalları muhbirliğe zorladı. Bu katliamı yapanda her kızdığını FETÖ'cü diye suçlamış. Cadı avı başladı. Hapishaneler doldu taştı. Aile boyu suçlamalar yapıldı. Bu ortam hazırlandı. Ölen kişilerin kanları bu muhbirliğe vatandaşı zorlayan zatın yakasındadır"

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