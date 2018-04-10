Soylu ve Albayrak arasındaki gerilim kameraya böyle yansıdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji Bakanı Berat Albayrak arasındaki parti içi rekabet “gazetelere” de yansıdı.

Polis Haftası dolayısıyla Polis Radyosu’na konuk olan Süleyman Soylu ile program sunucusu arasında, programda okunacak günlük gazeteye ilişkin bir diyalog yaşandı.

Programa verilen ara sırasında yaşanan bu diyalog, Facebook’tan devam eden canlı yayına anlık olarak yansıdı.

Bu anlarda sunucu tarafından Soylu’ya “Türkiye, Yenişafak, Hürriyet, Sabah, Akşam ve spor gazetelerinin okunacağı” söylenirken, Soylu’dan gecikmeli bir “olur” yanıtı geldi.

Bu konuşmanın hemen ardından sunucunun yanına gelen ve Soylu’nun danışmanı olduğu tahmin edilen bir isim, sunucuyu kısa bir süre kenara çekerek görüşme yaptı, bazı talimatlar verdi.

Verilen talimatın ardından gazetelerin sırası değiştirildi, okunan gazeteler arasında ise Sabah gazetesi yer almadı.



Sabah, Serhat Albayrak’ın

Bilindiği üzere Sabah gazetesinin başında Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak bulunuyor.

İkili arasındaki gerilim nedeniyle Soylu’ya ilişkin haberler Sabah gazetesinin filtresine takılırken, Soylu’nun hamlesinin de buna yanıt olduğu belirtiliyor.