Grup toplantısında ilginç anlar: Erdoğan kürsüye çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına kısa bir süreliğine ara vererek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırdı.

Bakan Yılmaz ile bir süre konuşan Erdoğan daha sonra konuşmasını tamamladı. Daha önceki grup toplantılarında çeşitli defalar Bakanlara anlık talimatlar veren Cumhurbaşkanı ilk kez konuşmasına ara vererek bir Bakanı yanına çağırması merak konusu oldu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Meclis Grup Toplantısındaki konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırması dikkati çekti.

Konuşmasının sonlarına doğru 'İsmet Bey, bir dakika sizi buraya alayım' diyen Cumhurbaşkanı, konuşmasına ara vererek Bakan Yılmaz ile kısa bir süre konuştu.

Erdoğan, daha sonra grup konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Cumhurbaşkanı daha önceki grup toplantılarında kimi zaman Bakanlara anlık talimatlar vermiş, kimi zaman da kendisi için şiir okuyan çocukları kürsüye davet etmişti.

Erdoğan'ın bugün ilk kez bir Bakan'ı yanına çağırması merak konusu oldu. -