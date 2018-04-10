Erdoğan'dan milyonların gözü önünde bakana fırça

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, partisinin grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı kürsüye çağırdı. Sözcü'nün edindiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan İsmet Yılmaz'a, Bahçeli'nin de tepkisini çeken 'Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün deizm raporunu' sorduğu öğrenildi. Erdoğan'ın raporu kast ederek 'Olmaz böyle bir şey...' dediği duyuldu.

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İşte kürsüdeki 'deizm fırçası'ndan detaylar...

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Suriye’deki gelişmelerden, ekonomik gelişmelere kadar birçok konuya değinen Erdoğan konuşmasının sonunda da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı kürsüye çağırarak ‘izahat istedi. Bakan Yılmaz’ı “İsmet bey sizi buraya alalım” diye kürsüye çağıran Erdoğan kürsü önünde bir süre Bakan’ı dinledi.

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KONU BAHÇELİ’NİN DEİZM ELEŞTİRİ

Erdoğan’ın, Yılmaz ile ayaküstü yaptığı değerlendirmede, Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı ‘deizm’ açıklamasının değerlendirildiği öğrenildi.

Mikrofonlara çok azı yansıyan konuşmada Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaya atılan deizm konusu tartışılıyor. Bakan Yılmaz’ın, Erdoğan’ın sorusu üzerine “… Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir çalışması var… Toplum yapısı ve dinle ile ilgili…. Burada gençlerimizin deizmle ilgili bir düşüncesi var… 8-10 tane farklı görüş var… ” dediği ve yaklaşık 35 saniye süren İsmet Yılmaz’ın bu açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Olmaz böyle bir şey…” diye bitirdiği duyuluyor.

OLAY YERİNDE ŞAŞKINLIK HAKİM

‘Deizm’ raporuyla bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise gelişmelerle ilgili Sözcü’ye konuştu. Söz konusu çalıştayın, İKDAM Eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından “Gençlik ve İnanç” başlığıyla gerçekleştirildiğini belirten Gürsoy “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim doğrudan bir katılımımız söz konusu değildir. Sadece okullara yazı yazdık. Milli Eğitim bünyesindeki öğretmenlerin çalıştaya katılımına izin verdik. 50 öğretmen katıldı.Olağan bir uygulama. Bir anda Türkiye’nin gündemine oturmamıza da şaşırdım. Olayın muhatapları iki dernektir” dedi.

Gürsoy konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapacaklarını da söyledi.

NE OLMUŞTU?

4 Mart 2018 tarihinde Konya Öğretmenevi Mevlana Şubesi'nde gerçekleşen çalıştaya; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İHL Meslek Dersi öğretmenlerinden oluşan 50 kişilik katılımcı öğretmen beşer kişilik grup halinde çalıştaya katılmış, çalıştayda”İtikadi anlamda sorunları olan gençlerde özellikle deizm – yani Allahın hayata müdahalesini reddetmek – inancı ön plana çıkmakta, ateizm bu bağlamda daha geride kalmaktadır.” gibi tespitlere yer verilmişti. Çalıştay raporu “Deizm artıyor” vurgusuyla Türkiye’nin gündemine oturmuştu.