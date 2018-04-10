Kılıçdaroğlu'ndan AYM'ye Enis Berberoğlu çağrısı - CANLI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Hangi partiden olursa olsun her vatandaşa CHP'nin kapısı açıktır.



Pendik'i önümüzdeki seçimlerde bize verin ilk 6 ayda tapularınızı alacaksınız. (Çınarçıktan gelenlere seslendi)

İnsanı mutlu kılmak bizim felsemiz, haklarımızı sonuna kadar biz savunacağı: Sözümüz söz!



Siyasetin sorun yaratma alanı değildir, vatandaşın sorunu varsa çözeceksiniz.

Biz kavgadan yana değiliz. Biz sadece vatandaşın derdini çözme derdindeyiz.



AYM'YE BERBEROĞLU ÇAĞRISI

Nasıl olursa olsun, sizden biran önce karar bekliyoruz. Adalet arayacağız, adalet aramaıza engel oluyorsunuz



AYRINTILAR GELİYOR..