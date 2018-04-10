Kılıçdaroğlu'ndan AYM'ye Enis Berberoğlu çağrısı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Bu ülkenin güçlenmesi için çabalayan tüm büyüklerimize rahmet diliyoruz. Hangi partiden olursa olsun, CHP'den selam gönderiyoruz. Siyasi partilerin temel görevi sorun yaratmak eğil, var olan sorunları çözmektir. Bu çerçvede hareket edersek sorunlardan da, kavgadan da kurtuluruz. Şimdi Çınardere'den gelen arkadaşlar orada 50 yıldır oturuyorlar. Kiminin tapu tahsisi var kiminin tapusu ama 50 yıldır oradalar. Orası oralar için vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. 460 aile var benzer aile var. Sizin yakınınızda Kartal'da da aynısı vardı, biz halletik. Sözüm söz,

Pendik'i önümüzdeki seçimlerde bize verin ilk 6 ayda tapularınızı alacaksınız. Pendik, karar vermiş burası gezilecek yer, ev yapılmaz. Neden yapılmasın, Kartal'da yapılıyor. Haklarınızı sonuna kadar savunacağız, sözümüz söz. Aynı sorun, Beykoz, Tokatköy, İncirköy, Sancaktepe'de de var. Söz herkesi ev sahibi yapacağız, tapusunu vereceğiz. Vatandaşın derdi varsa, sorunu varsa çözeceksiniz. Ankara'daki beylerin siyaset anlayışında bu yok. Vatandaşın vergisini nasıl cebime dodururum bunun derdi var.

İnsanı mutlu kılmak bizim felsemiz, haklarımızı sonuna kadar biz savunacağı: Sözümüz söz!



Siyasetin sorun yaratma alanı değildir, vatandaşın sorunu varsa çözeceksiniz.

Biz kavgadan yana değiliz. Biz sadece vatandaşın derdini çözme derdindeyiz.



AYM'YE BERBEROĞLU ÇAĞRISI



301 gündr Enis Berberoğlu içeride diyen Kılıçdaroğlu, "Önce casus dediler, müebbete hapis ettiler. 25 yıla düşürdüler, olmaz dediler. Sonra 5 yıla düşürdüler. Hakim arkadaşlara soruyorum. Ne yapıyorsunuz siz? AYM'ye sesleniyorum. Sizden nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği büyütüyorsunuz. Enis Berberoğlu suçludur diyorsanız kararınızı verin, adalet arayalım, önümüze set çekiyorsunuz. Hem adaletin önünü tıkıyorsunuz, hem yargının önünü tıkıyorsunuz. 301 gündür bekliyoruz. Neden içeride? Milletvekilleri için de aynısını söylüyorum. Onların adı var, gelir Meclis'te konuşurlar. Onlar milletin vekili. 20 Temmuz darbesi oldu. Yargı korkuyor darbecilerden, üniversite hocası korkuyor. Korkmayan kim, biz korkmuyoruz. Demokrasiyi getireceğiz. Oy verip vermemesi önemli değil, mağdurun yanında olacağız. Zalimin karşısında ses çıkarmamazlık yapmayacağız. Mağduriyetin giderilmesi için üstüne gideceğiz." ifadelerini kullandı.



