Erdoğan'dan Lavrov'a Afrin yanıtı

Erdoğan, Lavrov'un açıklamalarına, "Afrin'i kime vereceğimizi en iyi biz biliriz" yanıtını verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin açıklamasına da yanıt verdi.

Erdoğan, "Afrin'i kime vereceğimizi en iyi biz biliriz. Zamanı geldiğinde Afrin'i, Afrinlilere ederiz" dedi. Erdoğan Rus bakanın yaklaşımını da "yanlış" olarak nitelendirrdi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavron dün yaptığı açıklamasında Rusya'nın beklentisinin bölgenin Şam yönetimine devredilmesi olduğunu belirtmişti.

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