CHP İzmir'den AKP'ye Aziz Kocaoğlu yanıtı

Özgür TUĞRUL / YURT GAZETESİ - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, seçim süreciyle birlikte yıpratma ve kaos yaratma politikalarının devreye alındığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, yıllardır bekletilen Halkapınar-Otogar metro hattı ile “İstemezseniz yapmayız” denilen Körfez Geçişi projelerini “İzmirlilere uzatılan iki havuç” olarak nitelendirdi.

AKP İl Başkanı Aydın Şengül’den Kocaoğlu’nun bu sözlerine yanıt geldi. AKP Urla İlçe Kongresi’nde konuşan Şengül, “Evet havuç veriyoruz Sayın Kocaoğlu çünkü yaşın 72 oldu. Artık gözlerin görmüyor. Havuç gözlere iyi gelir” ifadelerini kullandı.

Şengül'ün açıklamalarına CHP cephesinden tepki gecikmedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel yazılı açıklama yaparak Şengül'ün her açıklamasında kendisi ile çeliştiğini ifade etti ve "Kim olduğu yada hangi partiden olduğu önemli değil ama herhangi birinin yaşı üzerinden polemik çıkarmaya çalışmak, bel altı vurmaya çabalamak ne İzmir'in, ne de siyasetin genel ahlakıyla bağdaşmaz" dedi.

Aziz Kocaoğlu'nun yaşıyla ilgili olarak sorunu olan tek kişinin Şengül olduğunun anlaşıldığını belirten Yücel, AK Parti'nin Kocaoğlu'nun yaşıyla ilgilenmek yerine, İzmir'e tarihi boyunca yapılmayan hizmetleri nasıl yaptığına bakmasını ve örnek almasını tavsiye etti.

İZMİRLİNİN GÖZÜNDE KENDİLERİYLE ÇELİŞTİLER

Yücel şunları söyledi: Biz İzmir'de yapılan veya yapılmayanlar üzerinde konuşarak, seviyeyi kaybetmeden tartışarak İzmir'e hizmet kazandırmak, İzmirliye daha iyisini sunmak istiyoruz. Yerel yönetimlerde söz konusu İzmir olduğunda iktidarla birlikte çalışmak, iktidarın artık İzmir'i ötekileştirmekten, üvey evlat muamelesi yapmaktan vazgeçmesini istediğimizi hep söyledik. Sayın AKP İzmir İl Başkanı Şengül de yaptığı bazı açıklamalarda İzmir için ortak çalışalım çağrımıza olumlu yanıtlar vermiş ancak bir sonraki açıklamasında yine kavga, polemik yaratma çabasına girerek, kendi kendini yalanlamıştır. Sayın Şengül, her seferinde hatırlattığımız İzmir duruşu ve İzmirlilik kültürüne uymayan açıklamalarına yine devam etmiştir. Siyaseten farklı partilere mensup olanların eleştiri hakkı elbette vardır. Ama bu hakkı kullanırken hakaret etmek, insanları yaşı, memleketi, inancı gibi konular üzerinden küçük düşürmeye çalışmak, bu çabanın içine girenleri İzmirlinin gözünde de, gönlünde de küçük düşürür. Sayın Kocaoğlu'nun veya İzmir'e ve Türkiye'ye hizmet eden kim varsa o isimlerin, kaç yaşında olduklarına değil, yaptıkları hizmete bakmak lazım. Ancak AKP'nin Aziz Kocaoğlu'nun ürettiği hizmetler karşısındaki kompleksi ve telaşı İzmir'de hizmet yarışına girmek yerine, bel altı vurmaya çalışarak siyaset üretmelerine sebep oluyor. Bel altı siyaset kendilerinin tercihidir. Bilsinler ki, İzmirli bu tercihlerin farkındadır ve bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bu tavra prim vermeyecektir.

BU YAŞINA GELMİŞTİR AMA HAİNLERLE KOLKOLA GİRMEMİŞTİR

AKP'nin Kocaoğlu'nun yaşıyla ilgilenmek yerine, İzmir'e tarihi boyunca yapılmayan hizmetleri nasıl yaptığına bakmasını ve örnek almasını tavsiye eden Yücel, Şengül'e seslenerek şöyle konuştu:

Size bu yaşına gelmiş Aziz Kocaoğlu ile ilgili biraz bilgi vereyim. Kocaoğlu bu yaşına gelmiş ama vatan hainleriyle kolkola girmemiştir. Kocaoğlu bu yaşına gelmiş ama yönettiği belediyeyi cemaatlere teslim etmemiş, İzmirlinin parasını, arsasını, malını ve iradesini terör örgütlerine, din sömürücüsü yalancı efendilere, hocalara ve onun yandaşlarına peşkeş çekmemiştir. Kocaoğlu bu yaşına gelmiş ama partisine oy vermiş olan İzmirlilerin iradesinin üzerinde irade tanımamış ve kandırılamamıştır.

Aziz Kocaoğlu, AKP iktidarının bir zamanlar 'ne istedilerse verdiği' ve beraber yol aldığı FETÖ'cülerin kurduğu tuzaklara, kumpaslara boyun eğmemiştir. CHP'li Aziz Kocaoğlu kendisinin ve İzmir'in hizmetleri engellenirken, AKP İzmir'i ötekileştirirken bile İzmir'i İzmirlilerle birlikte kalkındırmaya, korumaya ve tarihi projelere imza atmaya devam etmiştir. Sayın Şengül, CHP'li belediyeleri ve belediye başkanlarını kendilerinin sözüm ona metal yorgunu belediye başkanlarınızla karıştırmayınız. Dileriz siz de uzun ve sağlıklı bir ömür yaşar, bu ülkeye ve İzmir'e hizmet edersiniz. Ama unutmayınız ki, bu hizmetler bel altı siyasetle, İzmirlilerin temsilcilerine hakaretle yapılmaz.