Milli Savunma Bakanlığı'nda deprem

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre, Ali Fidan başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı.

ALİ FİDAN KİMDİR?



1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu'da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.



Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü :1997-1999: Kayseri-Felahiye Kaymakamı, 1999-2001: Malatya-Yazıhan Kaymakamı, 2001-2003: Malatya Vali Yardımcısı, 2003-2007: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, 2007-2012: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2012-2013: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd., 2013-2015: İller İdaresi Genel Müdürü, 2015-2016: Düzce Valisi.