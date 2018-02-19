19 Şubat 2018 18:40

İstanbul'daki zirve öncesi kritik adım!

İstanbul'daki zirve öncesi kritik adım!
Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları'nın, Suriye'de yaşanan gelişmeleri İstanbul'da gerçekleştirilecek zirveden iki hafta önce Astana'da da bir araya gelerek ele alacakları öğrenildi.
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İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında yapılması planlanan zirveden iki hafta önce üç ülkenin dışişleri bakanlarının Kazakistan'ın Astana kentinde bir araya geleceği belirtildi.

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