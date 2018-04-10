CHP sandıkları böyle koruyacak

İKLİM ÖNGEL - CUMHURİYET - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin, “Seçim günü hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacağız. Bunun için tatbikatlar yapılacak. Aylar öncesinden seçimi bir hazırlık maçı gibi yaşayacağız. Tatbikatta başarılı olmayanı savaşa sokmayacağız” dedi.

CHP, 16 Nisan'ın yıldönümünde alanlara iniyor

CHP’li Özel, 2019 seçimleri ve seçim güvenliğine ilişkin olarak CHP’nin yapacaklarını anlattı. Özel’in altını çizdiği başlıklar şöyle:

Kanun yıldırmadı, kamçıladı: AKP’nin getirdiği kanun, seçim güvenliğiyle ilgili bir takım rahatsızlıklar yaratıyor. Seçim güvenliğini tehdit ediyor ve bizde bir yılgınlık yaratmasını bekliyorlardı. Ama aksine büyük bir kamçılanma yarattı örgütlerimizde. Seçim günü hiçbir sandığı sahipsiz bırakmayacağız. Sonuçlar ilk CHP’den duyulacak: Seçimde sonuçlar ilk CHP’den duyulsun diye bir düşüncemiz var. Seçime yönelik çalışmalarımızı ortadan ikiye böldük. Çalışmalarımızın yarısı seçim güvenliği, diğer yarısı diğer tüm çalışmalar. Bizim tedbir almamız lazım. Bunun için tatbikatlar yapılacak.

Aylar öncesinden seçimi bir hazırlık maçı gibi yaşayacağız. Tatbikatta başarılı olmayanı savaşa sokmayacağız. Bu kadar net hazırlığımız olacak. En olumsuza hazır olacağız: 16 Nisan gecesinden edindiğimiz tecrübeler var. Kendi eksikliklerimiz var ama bir de bize bağlı olmayan ama öngöremediğimiz sıkıntılar var. Onları da çözeceğiz. Gelecek seçimin sürprizleri ne olabilir diye de, akıl yoruyoruz. Bütün ihtimalleri konuşuyoruz, en olumsuz senaryolara da hazırlık yapacak bir çalışma yapacağız.

Bir seçim güvenliği ittifakı yapmak zorundayız. Seçime katılım artırılmalı: Bu düzenlemelerden en çok AKP’li seçmen rahatsız. Bütün diktatörler güçlerini düşük katılım oranlı seçimlerden alır. Yüzde 80 ile seçilir ama seçime katılım oranı yüzde 37’dir. Oranı düşüren umutsuzluk, korku ve çaresizliktir. AKP, bunu yaymaya çalışıyor. Sandıkta güvenliği sağlamalı, bu güvenliğe güvenmeli ve bunu seçmene anlatmalıyız. Yapılacak en önemli katkı, seçime katılım oranını artırmaktır.