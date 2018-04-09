Kadim Durmaz'dan engellilere fatura indirimi talebi

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz engelli yurttaşların faturalarında indirim yapılması için kanun teklifi verdi.

TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile iş imkânları sınırlı, geçim şartları zor olan engelli yurttaşlar için engel durumuna göre, doğalgaz, elektrik ve su faturalalarında indirim yapılması ön görülmüştür.

CHP’li Durmaz, önerge gerekçesinde çalışma koşulları sınırlı, istihdamdaki oranları düşük olan engelli yurttaşların geçim zorluklarını gündeme getirerek, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 50. maddesine göre; kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Bu unsurlar sosyal devlet anlayışının gereklerinden biridir.” Dedi.

İnsani gelişmişlik endeksine göre 188 ülke arasında 72. Olan ülkemizde engellilerin, çocukların ve kadınların bu eşitsizlik halkasının en başında yer aldığını dile getiren Durmaz,

Ülkemizin gelişmişlik düzeyine erişmesi ve engelli yurttaşlarımızın eşit haklara sahip olması için doğru devlet politikası ve bilinçli bir toplum yaratmak gerekmektedir.

Engelli yurttaşlarımızın hayata tutunmaları ve üretmeleri için bedenlerinin dışında birçok engel bulunmaktadır.

Sosyal devlet olma ilkesinin gereği olarak, toplumdaki her bireyle eşit haklara sahip olması gereken engelli yurttaşların bu haklarını korumak ve geliştirmek temel devlet sorumluluğudur.

Engelli bireylerin çalışma hakkının yanında, sosyal yardımlardan yararlanma, bakım hizmeti alma, eğitim ve sağlık hizmetinin kolaylaştırılması da yasalarla korunmalı ve geliştirilmelidir.

Engellilerin, uluslararası standartlarda ve insan haklarına uygun şekilde yaşamaları, temel haklardan eşit olarak yararlanabilmeleri için, sosyal yardımlar artırılmalı, fiziksel koşullar düzenlenmeli ve yeterli istihdam alanını yaratılmalıdır. Ayrıca çalışma koşulları kısıtlı olduğu için geçinmekte zorlanan engelli yurttaşların geçimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır. “ dedi.

TÜRİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmaktadır.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Kadim Durmaz

Tokat Milletvekili

GEREKÇE

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 50. maddesine göre; kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Bu unsurlar sosyal devlet anlayışının gereklerinden biridir.

Türkiye, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi araştırmasına göre, insani gelişme endeksinde 188 ülke arasında 72'nci sırada yer almaktadır.

Eğitimde, iş gücünde ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler, Türkiye'nin endeksteki ilerlemesinin önünü tıkamaktadır.

İnsani gelişmişlik endeksi ülkelerdeki eşitsizlikleri baz alarak oluşturulduğunu düşünürsek, özellikle ülkemizde engellilerin, çocukların ve kadınların bu eşitsizlik halkasının en başında yer aldığı görülmektedir.

Özürlü bireyler, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş normal yaşamın gereklerine uyamayan kişilerdir ve bu kişilerin sayısı Türkiye’de gün geçtikçe artmaktadır.

Ülkemizin gelişmişlik düzeyine erişmesi ve engelli yurttaşlarımızın eşit haklara sahip olması için doğru devlet politikası ve bilinçli bir toplum yaratmak gerekmektedir.

Engelli yurttaşlarımızın hayata tutunmaları ve üretmeleri için bedenlerinin dışında birçok engel bulunmaktadır.

Sosyal devlet olma ilkesinin gereği olarak, toplumdaki her bireyle eşit haklara sahip olması gereken engelli yurttaşların bu haklarını korumak ve geliştirmek temel devlet sorumluluğudur.

Engelli bireylerin çalışma hakkının yanında, sosyal yardımlardan yararlanma, bakım hizmeti alma, eğitim ve sağlık hizmetinin kolaylaştırılması da yasalarla korunmalı ve geliştirilmelidir.

Engellilerin, uluslararası standartlarda ve insan haklarına uygun şekilde yaşamaları, temel haklardan eşit olarak yararlanabilmeleri için, sosyal yardımlar artırılmalı, fiziksel koşullar düzenlenmeli ve yeterli istihdam alanını yaratılmalıdır. Ayrıca çalışma koşulları kısıtlı olduğu için geçinmekte zorlanan engelli yurttaşların geçimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır.

Engelli yurttaşların iş imkânları diğer yurttaşlara göre sınırlı olduğundan, geçimlerini sağlamaları daha zor olmaktadır. İlgili kanun teklifi ile engellilerin, engel durumuna göre, doğalgaz, elektrik ve su faturalalarında indirim yapılması ön görülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Engelli yurttaşların iş imkânları diğer yurttaşlara göre sınırlı olduğundan, geçimlerini sağlamaları daha zor olmaktadır. İlgili madde ile engellilerin, engel durumuna göre, doğal gaz, su ve elektrik faturalarında indirim yapılması ön görülmüştür.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olan birinci derece engellilerin yerleşik olduğu konutların su kullanım bedelleri, doğal gaz kullanım bedelleri ve elektrik kullanım bedellerinin mevcut tarife üzerinden %70 indirimli, çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olan ikinci derece engellilerin yerleşik olduğu konutların su, doğal gaz ve elektrik kullanım bedelleri mevcut tarife üzerinden %60 indirimli, çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olan üçüncü derece engellilerin yerleşik olduğu konutların su, doğal gaz ve elektrik kullanım bedelleri ise %50 indirimli uygulanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.