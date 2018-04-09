'Bilseydik Doğan Medya'yı biz alırdık'

Ziraat Bankası'nın, Demirören Holding’e verdiği krediye HDP'den tepki geldi. HDP Milletvekili Beştaş "Bize Ziraat Bankası 675 milyon Dolar versin, biz talip olalım" dedi.

Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören Grubu’na satışında kullanılan Ziraat Bankası kredisinin miktara HDP’den tepki geldi. Geçtiğimiz Perşembe günü imzaların atılmasıyla birlikte resmiyete kavuşan satış için, Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeyle 675 milyon dolar kredi vermişti.

Demirören Holding’in Ziraat Bankası’nın verdiği 675 milyon dolarlık krediyle Doğan Grubu’nu aldığını belirten Adana Milletvekili Meral Danış, “Ziraat Bankası bize de o kadar kredi verseydi, HDP olarak biz de Türkiye’nin en büyük medya grubunu alırdık” dedi.