9 Nisan 2018 16:48

Anavatan Partisi, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Anavatan Partisi, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
Kılıçdaroğlu yarın saat 17:00'de Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüşecek.
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ANKARA (ANKA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 17:00'de Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi TBMM'deki makamında kabul edecek.

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