ANKARA (ANKA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 17:00'de Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi TBMM'deki makamında kabul edecek.
9 Nisan 2018 16:48
Anavatan Partisi, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
Kılıçdaroğlu yarın saat 17:00'de Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüşecek.
Çok Okunanlar
-
Anavatan Partisi, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
-
Kılıçdaroğlu'na Balkan Çalıştayı daveti
-
Bakanlık muhtarları İspanya'ya götürüyor!
-
CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni buluşturacak etkinlik
-
Gürsel Tekin: CHP, İstanbul'u kesin alacaktır
-
MHP Genel Sekreteri'ne hırsız şokunda gelişme
-
CHP'den AYM'ye Berberoğlu çağrısı
-
'Paraları sıfırlayın' sözünün hesabını yargı önünde vereceksin'
-
CHP'li Ali Haydar Öner'e son görev
-
Cinsel istismar yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu