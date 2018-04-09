Kılıçdaroğlu'na Balkan Çalıştayı daveti

İzmir'de yaşayan Balkan ve Rumeli göçmenleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İzmir’de faaliyet gösteren Balkan ve Rumeli Dernekleri yöneticileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ve dernek yöneticileri katıldı.

BALKAN ÇALIŞTAYINA DAVET

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Foça’ya özgü Akdeniz Foku’nun yer aldığı cam figürü hediye etti. 21 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Balkan Çalıştayı’na CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu davet etmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten İzmir Bakırçay Havzası Balkan ve Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı Gürol Türkmentepe, “Sayın Genel Başkanımıza öncelikle bizleri makamında ağırladığı için teşekkür ediyoruz. 21 Nisan’da İstanbul’da ardından İzmir’de gerçekleştirilecek olan Balkan Çalıştayı’na davet ettik. Türkiye' den ve tüm Balkan ülkelerinden siyasi temsilcilerin katılacağı bir çalıştay olacak” diye konuştu.

BALKAN VE RUMELİLİ VATANDAŞLARIN TEMSİLİYETİ ÖNEMLİ

Kılıçdaroğlu ise; “CHP içerisinde Balkan ve Rumelili hemşerilerimizin temsilcilerinin daha çok olması gerektiğine inanıyorum. Düzenlenecek olan çalıştayın ise fayda sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

18 DERNEK VE 2 FEDERASYON KATILDI

Gerçekleşen ziyarette Uluslararası Balkan Federasyonu, Makedonya Göçmenleri Birleştirme Derneği, Menemen Balkan ve Rumeli Derneği, Buca Balkan ve Rumeli Derneği, Türkiye Mekedonya Göçmenleri Derneği, Seyrek Muhtarlar Derneği ve Federasyonlara bağlı 18 dernek ve iki Federasyon da yer aldı.