CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ni buluşturacak etkinlik

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Gençlik Kolları İl Örgütü, yoğun bir şekilde Pazar gününe hazırlanıyor. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan “Adalet ve Demokrasi” Sempozyumunda bir sıkıntı çıkmaması için sıkı bir çalışma içerisinde olan CHP’li gençler herkesi sempozyuma davet ediyor.



TÜRKİYE BULUŞUYOR



CHP Gençlik Kolları İl Örgütü, “Türkiye Buluşuyor” sloganıyla yola çıktıkları “Adalet ve Demokrasi” Sempozyumu hazırlıklarında sona yaklaştı. Bu hafta sonu (15 Nisan 2018 Pazar) gerçekleşecek sempozyum için son hazırlıkları tamamlamak için yoğun bir çalışma içinde olan CHP’li gençler birbirinden değerli katılımcıların ve konuşmacıların olacağı “Adalet ve Demokrasi” Sempozyumuna tüm Kocaeli halkını sempozyuma davet ediyor.



KONUŞMACILAR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir aksilik çıkmaması halinde katılacağı “Adalet ve Demokrasi" Sempozyumuna konuşmacı olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP PM üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Erdem Gül, ERG Politika Analisti Yeliz Düşkün, Saadet Partisi GİK üyesi Ergün Kaya ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın Adnan Sezgin katılacak.





YENİ PROJELER YOLDA



Sempozyum hakkında kısa bir açıklama yapan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm ekip arkadaşlarımla birlikte farklı bir gençlik örgütü olacağımızın altını çiziyoruz. Yaptığımız etkinliklerle, projelerimizle de bunu bir nebze olsun gösterdiğimizi düşünüyorum. Pazar günü gerçekleştireceğimiz “Adalet ve Demokrasi” Sempozyumu bizim için önemli bir çalışma olacak. Bu sempozyum için gençlik kolları örgütü olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye’ye örnek olacak bir etkinlik olarak düşünüyorum. Bu sempozyum için bizlere desteğini esirgemeyen İl Başkanımız Av. Cengiz Sarıbay’a ve PM üyemiz Milletvekilimiz Haydar Akar’a da teşekkür etmek istiyorum. Bu etkinliğin ardından yine büyük projelerimiz var ” diye konuştu.