'Paraları sıfırlayın' sözünün hesabını yargı önünde vereceksin'

CHP'li Bülent Tezcan'ın açıklamalarından satır başları:

CHP'den AYM'ye Berberoğlu çağrısı



POLİS GÜNÜ

3600 ek göstergenin polislere verilmesi lazım.

ÖZELLEŞTİRME



Fabrikaların satışında 102 milyon dolar kayıp var. Şeker fabrikaları milletin elinde kalmalıdır. AKP iktidarı tarımı, kendi işçisini gözden çıkarmış.



EMEKLİ

8 milyon emeklinin 4 milyonu çalışmak zorunda. CHP'nin emekliye dönük sözleri hala geçerliliğini koruyor. Bizim iktidarımızrda emekliye 2 maaş ikramiye vereceğiz. Büyümeden pay verdiğinde en düşük emekli maaşını 2400 TL'ye çıkarmak lazım



Saray'ın 1 dakikalık masrafı 1630 TL. Saray taksimetreyi açtığında 1 dakikada bir emekli maaşı harcıyor.



ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SÖZLERİ



Gelirinin içine haram karışmış olanların helal para ile nasıl yaşanacağını anlayacağını beklemiyoruz.

Yurttaşlardan Kılıçdaroğlu'na tam destek!

Sayın Erdoğan, Man Adası'ndaki haram ticaretin izahını bekliyoruz. Yakınların hangi şirketi sattı Erdoğan? Senin etrafındakilerin 15 milyon dolarlık serveti biriktirirken hangi vergiyi verdi. Kazancının her kuşurunu bu milletin bilmeye hakkı var.

Hala 'paraları sıfırlayın' sözünün hesabını vermedin. Hesabını yargı önünde vereceksin.



BOĞAZİÇİ



Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat talimat veriyor, hakimlerde talimata uyuyor öğrencileri tutukluyor.

Bir başka lider de Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü öğrencileri alıyor okullarına bırakıyor.

Otostop çeken ODTÜ'lülere Kılıçdaroğlu sürprizi

Bir tarafda 'PKK'ya ilişmeyin' diye talimat veren bir lider Kimdir o Erdoğan! Diğer tarafta PKK'nın suikast düzenlediği lider Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu.



İYİ PARTİ ZİYARETİ

Perşembe günü saat 10:00'da İYİ Parti'yi ziyaret edeceğiz.

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