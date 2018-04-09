9 Nisan 2018 10:52

CHP'li vekilller AYM'ye seslendi

CHP'li vekilller AYM'ye seslendi
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezaevindeki 300. gününde AYM'ye çağrı yapıldı.
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CHP'li milletvekilleri, Enis Berberoğlu'nun 300 gündür cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi ve AYM'yi göreve davet etti.

CHP'lilerin #EnisBerberoğlunaÖzgürlük hashtagiyle yaptığı paylaşımlar şöyle: 

 

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