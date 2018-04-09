CHP'li vekilller AYM'ye seslendi

CHP'li milletvekilleri, Enis Berberoğlu'nun 300 gündür cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi ve AYM'yi göreve davet etti.
CHP'lilerin #EnisBerberoğlunaÖzgürlük hashtagiyle yaptığı paylaşımlar şöyle:
Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu serbest bırakmak için neyi bekliyorsunuz? #enisberberoğlunaözgürlük @AYMBASKANLIGI pic.twitter.com/N25vaOWEaJ— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 9 Nisan 2018
Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu serbest bırakmak için neyi bekliyorsunuz? #enisberberoğlunaözgürlük @AYMBASKANLIGI pic.twit9 Nisan 2018
Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu serbest bırakmak için neyi bekliyorsunuz? #enisberberoğlunaözgürlük @AYMBASKANLIGI pic.twitter.com/9L3AkBvBE5— Gülay Yedekci (@gulayyedekci) 9 Nisan 2018
Milletvekilimiz Enis Berberoğlu 300 gündür haksız, hukuksuz özgürlüğünden mahkum..— Utku Çakırözer (@utkucakirozer) 9 Nisan 2018
300 gündür #Adalet bekliyoruz!...#EnisBerberoğlunaÖzgürlük pic.twitter.com/wr1OaJaNtw
Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyoruz: değil 300 gün 3 dakika bir hücrede durabilir misiniz? Bu siyasi esaretin sürmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız? #EnisBerberoğlunaÖzgürlük istiyoruz hemen şimdi! pic.twitter.com/cTtvP9Ji7g— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 9 Nisan 2018
#300GündürAdaletBekliyoruz— Kazım Arslan (@kazimarslan20) 9 Nisan 2018
İstanbul Milletvekilimiz @EnisBerberoglu1 hiçbir somut,hukuki belgeye ve gerekçeye dayanmadan , talimatlarla içeride tutuluyor. Bu tutsaklık ancak adaletle aşılır. Enis Berberoğlu acilen tahliye edilmeli. pic.twitter.com/MLevfI6z3M
Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu serbest bırakmak için neyi bekliyorsunuz? #enisberberoğlunaözgürlük @AYMBASKANLIGI pic.twitter.com/9GwM7VdeI9— Cemal Okan Yüksel (@cemalokanyuksel) 9 Nisan 2018
Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz: CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu serbest bırakmak için neyi bekliyorsunuz? #enisberberoğlunaözgürlük @AYMBASKANLIGI— Elif Doğan TÜRKMEN (@Avturkmen) 9 Nisan 2018