CHP'li vekilller AYM'ye seslendi

CHP'li milletvekilleri, Enis Berberoğlu'nun 300 gündür cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi ve AYM'yi göreve davet etti.

CHP'lilerin #EnisBerberoğlunaÖzgürlük hashtagiyle yaptığı paylaşımlar şöyle:

Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyoruz: değil 300 gün 3 dakika bir hücrede durabilir misiniz? Bu siyasi esaretin sürmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız? #EnisBerberoğlunaÖzgürlük istiyoruz hemen şimdi! pic.twitter.com/cTtvP9Ji7g