19 Şubat 2018 15:47

Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye gidiyor

Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan 5 günlük Afrika turuna çıkıyor.
+ A -

Paylaş

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta yurt dışında temaslarda bulunacak. Erdoğan, 26 Şubat/2 Mart tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çok Okunanlar

Siyaset