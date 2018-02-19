Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta yurt dışında temaslarda bulunacak. Erdoğan, 26 Şubat/2 Mart tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
19 Şubat 2018 15:47
Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan 5 günlük Afrika turuna çıkıyor.
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