Erdoğan'ın şaibeli referandum sonrası pişmanlığı

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, muhalefete erken seçim uyarısında bulunarak, Erdoğan'ın 16 Nisan şailebi referandum sonuçları sonrası pişmanlığını yazdı.

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın "Muhalefet erken seçim tuzağına dikkat etmeli" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Sarayın bir “erken” hatta “baskın” seçim yapabileceğini referandum oyunun ardından bu yana yazıyorum, anlatıyorum.

Erdoğan hiç kuşkusuz kendini en güçlü hissettiği anda seçime gitmek istiyor.

Siyasetçi olarak böyle düşünmesi elbette doğaldır.



Ancak geçen bir yıl içinde gözlediğim kadarıyla Erdoğan “tam garanti” alamadığını gördüğü için bir türlü “seçim düğmesine” basamadı.

Daha önce de yazdım, saraydaki en büyük endişe HDP'nin oy oranının bir türlü yüzde 10'un altına düşmemesi.



Saraydaki kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Erdoğan kendisine sunulan anketlerde önce HDP'nin oy oranına bakıyormuş. HDP'nin yüzde 10'un üzerinde olduğunu görünce yüzü buruşuyormuş. Ondan sonrasına bakmak çok gerekli değilmiş.

Nedeni basit; HDP yüzde 10 barajını aşamadığı şu anda sahip olduğu 60 milletvekilinin tamamı AKP'ye geçiyor.



Erdoğan parlamento seçimlerinde ezici bir üstünlük sağlamasının ikinci turda büyük avantaj olacağını düşünüyor.

Ancak son aldığım bilgilere göre sarayda huzursuzluk giderek artıyor.



Erdoğan'ın referandumdan kısa bir süre sonra neredeyse başkanlıkla ilgili tüm yetkileri ele geçirmesinin ardından bir baskın seçime gitmemesinden ötürü pişman olduğunu duydum.

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın yeni planını yazdı



Bunun üstüne bir de seçimi garantiye almayı planlayarak MHP ile ittifak kurmasının da büyük bir yanılgı olduğunun ortaya çıkması da sarayda sarsıntıya neden olmuş.



Çünkü MHP ile yapılan ittifakın fazla işe yaramayacağı ortaya çıktığı gibi ittifak yasası muhalefetin daha işine geldi.



Örneğin Saadet Partisi bir anda baraj sorununun ağırlığını üzerinden atacağı için AKP'den ciddi oy koparabilir. Daha önce “Nasıl olsa milletvekili çıkaramayacağız” diye düşünen ve son anda oyunu AKP'ye veren Saadet seçmeninin bu seçimlerde kendi partisini tercih etme eğiliminin yüksek olduğu görülüyor.



İşte bu koşullar altında Erdoğan'ın “daha da kötü duruma düşmeden bir seçime gitmekte yarar var” diye düşündüğü saraydan sızan bilgiler arasında.

Ancak AKP genel başkanı bu kez seçim kararını kendi almak yerine bunu “muhalefete yıkmayı” düşünüyormuş.



Bunun için adımlar atılıyor aslında. Saray danışmanları ve kimi AKP yöneticileri “Muhalefet bu kadar seçim istiyorsa elbette yaparız” demeye başladı.

Muhalefetin genel tavrı “ne zaman isterseniz seçime hazırız” demektir.

İşte bu kez kesinlikle böyle düşünmemek gerek.

Muhalefet, iktidarın “gelin seçime” restini kompleks yaparak asla kabul etmemelidir.



“Seçimden kaçıyorlar” yaygarasına göğüs germeyi becermeli ve hem yerel hem genel seçimlerin zamanında yapılması için elinden geleni yapmalıdır

Saray başkanlık seçiminden altı ay önce yerel seçimlerin yapılacağı ve bunun asıl seçim için çok büyük bir tehdit olduğunu, süre daraldıkça anlamaya başladı.



Muhalefet yerel seçimlerin iktidarda yaratabileceği ağır hasarı mutlaka görmeli, bilmeli ve başkanlık seçiminin yerel seçimler öncesine alınmasına asla izin vermemelidir.

Artık her şey bu iktidarın aleyhine gidiyor. Seçimi zamanında yaptırmak muhalefetin bana göre tek amacı olmalıdır.

BUNU YAZMAK GEREK

Muhalefet HDP paranoyasından kurtulmalı

Yerel ve genel seçimler yaklaştıkça muhalefet kesiminde çok ciddi bir hareketlilik olduğu görülüyor.

Erdoğan'ın başkan olmayı garantilemek için düşünüp kabul ettirdiği “ittifak yasasının” nimetlerinden yararlanmak isteyen muhalefette her gün yeni bir işbirliği ve ittifak senaryoları yazılıyor.

Burada tabii doğal olan sağ ve soldaki partilerin işbirliğine gitmesidir.

Sanıyorum aklın yolunun bir olduğu görülecek bu tür ittifaklar en kısa sürede kurulabilecektir.

İktidar kanadı ise MHP ile yaptığı ittifaktan hiç memnun olmayarak muhalefeti ittifaklar konusunda sıkıştırmak için “bel altı” çabalarda bulunuyor.

Yandaş kesim hemen her gece ekranlarda ittifak senaryolarını değerlendiriyor.

Hepsi birer “beyin yıkama” operasyonu olan bu yayınlarda asıl söylenmek istenen “CHP ile HDP ortaklık yapacak” iddiasını milletin zihnine iyice sokmak.

Zaten sarayın temel politikası muhalefeti, özellikle CHP'yi PKK, FETÖ ve hatta IŞİD ile bağlantılı göstermek.

Muhalefet bu oyuna asla düşmemeli. Daha da önemlisi HDP paranoyasından sıyrılmayı başarmalı.

Çünkü başkanlık seçimlerinin ilk turunda HDP ile bir ittifak kurulmasının pratikte bir anlamı yok.

İlk turda her siyasi parti mutlaka kendi adayı ile yarışacaktır zaten.

HDP de kendi adayını çıkaracak ve bir sonuç alacaktır.

Önemli olan ikinci turdur.

Bu nedenle ilk turu görmeden “HDP hariç tutulmalı” söylemlerinin hiçbir anlamı yoktur.

Hafta içinde konuyu örnekler de vererek anlatmaya devam edeceğim."

Yazıyı tamamını Sözcü'de okumak için TIKLAYIN