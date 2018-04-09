Erdoğan'a çok sert Kılıçdaroğlu tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Erdoğan'ın Kılçdaroğlu ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine sosyal medya kullanıcılarından tepki gelmeye devam ediyor.

Yurttaşlardan Kılıçdaroğlu'na tam destek!

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanmamış adama ana muhalefet partisini emanet ederseniz olacağı bu' demesi üzerine sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan binlerce yurttaş #HelalMaaşHelallokma etiketiyle destek mesajı paylaştı. Ve saat 9'dan itibaren Kılıçdaroğlu'na destek mesajları trend topic oldu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini paylaştığı videoyu, "AKP Genel Başkanı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu; “Devletten aldığı maaş dışında tek kuruş kazanmamış” diyerek eleştirdi. Utanmasa “sen niye çalmıyorsun Eyyy Kılıçdaroğlu” diyecek. #HelalMaaşHelalLokma" diyerek tepki gösterdi.





ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU İLE TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ ŞÖYLEYDİ