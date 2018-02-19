19 Şubat 2018 15:33

Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı
Bakanlar Kurulu, AKP'Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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Bakanlar Kurulu, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı sarayında 14.40'ta toplantısına başladı.

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