Bakanlar Kurulu, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı sarayında 14.40'ta toplantısına başladı.
19 Şubat 2018 15:33
Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı
Bakanlar Kurulu, AKP'Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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