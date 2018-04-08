Sırrı Sakık'tan Kaya Çilingiroğlu'na: Beynini kullan

İş adamı ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun "Ülkemizde baskı olduğunu düşünmüyorum" şeklindeki çıkışı, eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ı rahatsız etti.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU NE DEDİ?

Posta'ya özel röportaj veren Kaya Çilingiroğlu "Özgürlük kısıtlamalarına karşıyım. Ben ülkemizde baskı olduğunu düşünmüyorum. Güney'de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum" açıklamasında bulundu.

SIRRI SAKIK'TAN AĞIR İTHAM: BEYNİNİ KULLAN

Kaya Çilingiroğlu'nun bu sözlerine ilk yanıt HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sosyal medya hesabından Çilingiroğlu'na ağır ithamlarda bulunan Sakık, "Bu ülkede özgürlüğü yalnızca Güney'de içki ve bikini sanıyorsanız birazda sahip olduğunuz beyni kullanmayı öneririm.Şayet kullanabilirseniz tekrar bir değerlendirme yapalım" ifadesini kullandı.