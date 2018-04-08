CHP, vegan mahkûm Osman Evcan'ı Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Silivri Kapalı Cezaevi’nde bulunan ve 26 Mart’ta süresiz açlık grevine başlayan vegan mahkûm Osman Evcan’a yönelik uygulamaları, Meclis gündemine taşıdı.

‘VEGANLAR İÇİN YÖNETMELİĞE MADDE EKLENMİŞTİ’

“60 yaşında bir hükümlüye, yasal hakkı olan vegan yemeklerin verilmemesindeki gerekçe nedir?” diyen Tanrıkulu, önergede şu ifadelere yer verdi:

“Osman Evcan adlı hükümlü, etik ve vicdanî sebeplerden, uzun yıllardan beri vegan (hiçbir hayvansal ürünü tüketmeyen) olarak yaşamaktadır. Evcan, nakledildiği cezaevlerinde, kendisine ısrarla vegan yemek verilmemesi üzerine birçok kez açlık grevine başlamış, 2012’de sürdürdüğü açlık grevi ve hak savunucularının uluslararası kampanyası sonucunda, Adalet Bakanlığı ilgili yönetmelikte değişikliğe giderek tüm dünyaya örnek ve ülkemiz için umut veren bir uygulamaya imza atmıştır. 28 Mart 2012’de Resmi Gazete’de, Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış ve ilgili yönetmeliğe ‘vegan-vejetaryen hükümlü ve tutukluların özel beslenme talepleri iaşe miktarıyla sınırlı kalmak üzere karşılanır’ maddesi eklenmişti.”

‘PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI MI?’

Tanrıkulu, Osman Evcan’ın bir mektubunda, kurban bayramını protesto ettiğini açıkladığından beri kendisine kimi zaman etli kimi zaman da tadı bozuk yemeklerin getirildiğini ve gardiyanların sözlü tacizlerine maruz kaldığını anlattığını ifade etti.

26 Mart 2018’den beri süresiz açlık grevine başladığını duyuran Osman Evcan’ın, “Başka seçeneğim kalmadı çünkü. Yakında 60 yaşıma basacağım. Henüz grevin ilk haftasında nefes zorlukları ve kalp sıkışmaları yaşıyorum ancak bu eylem benim için varoluşsaldır. İfşa etmeseydim kendime olan saygımı yitirirdim. Sonu ölümle sonuçlansa bile taleplerimin arkasındayım” dediğini hatırlatan Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e şunları sordu:

– 60 yaşında bir hükümlüye, yasal hakkı olan vegan yemeklerin verilmemesindeki gerekçe nedir?

– Bakanlığınızın yürürlükte bulunan ilgili yönetmeliğine aykırı davranan personel tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılacak mıdır?

– Bakanlığınızın değiştirmiş olduğu yönetmelik ile ilgili cezaevlerine bir genelge göndererek Osman Evcan ve benzer hak ihlâllerini yaşayan tutuklu ve hükümlülerin sorunlarının çözülmesini sağlayacak mısınız?

– Şu anda cezaevlerinde, vegan-vejetaryen olarak beslenen kaç hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır?

– Bu hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda Bakanlığınızca yürütülen soruşturma sayısı kaçtır?