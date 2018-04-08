Albayrak: Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na değinerek, "Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta. Afrin'de görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi?" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Zeytinburnu'da düzenlenen AKP İlçe Kongresi'nde konuştu.

Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

- Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta. Afrin'de görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş tane terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi? Savaştığımız bu örgütlerle aynı safta, aynı söylemde, ülkeyi bölmeye çalışan bu partilerin dilini görüyoruz öyle değil mi? Bunu anlatmamız lazım, bu ölüm, kalım mücadelesidir, bu, ülkenin beka mücadelesidir.

- Bunu her yerde söylüyorum: 'AK Parti Türkiye'nin şah damarıdır, ana omurgasıdır, 81 milyonu kucaklayan, 780 bin kilometrekareyi kucaklayan tek partidir.

- Türkiye'de herkesi kucaklayan, başörtülüsünden başı açığa, her inanç gurubundan herkesi kucaklayan tek partidir"