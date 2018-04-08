Yeniçağ yazarı: Ciddi bir kulis bilgisini sizinle paylaşayım...

Yeniçağ Gazetesi yazarı Batuhan Çolak, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ilgili aldığı kulis bilgiyi paylaştı.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Yeniçağ Gazetesi yazarı Batuhan Çolak, İYİ Parti - Demokrat Parti ittifakının yüzde 90 oranında gerçekleşeceğini söyledi. Çolak, "Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" dedi.

İYİ Parti'nin, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuracağı söylentileri dolaşıyor. Konuyla ilgili KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Batuhan Çolak, aldığı kulis bilgisini canlı yayında aktardı.

İYİ PARTİ-SAADET PARTİSİ-DP İTTİFAKI KURULUYOR

Çolak, "Son edindiğim ciddi bir kulis bilgisini sizinle paylaşayım. Demokrat Parti, yüzde 90 oranında İYİ Parti'nin çatısı altında seçimlere girmeyi kabul etmiş durumda yani anlaşmış durumdalar, el sıkışmışlar. Demokrat Parti'nin elindeki Fethiye Belediyesi de İyi Parti'ye geçtiğini açıklayacak. Yüzde 90 oranında Demokrat Parti, İyi Parti ile el sıkışmış durumda. Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor."