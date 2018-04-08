Ahmet Hakan'dan muhalefete uyarı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "Muhalefetin en büyük yanlışı: Erdoğan gibi bir aday aramak" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:





"ASLINDA muhalefetin elinde şahane kozlar var.

Hem de sayılamayacak kadar çok koz.

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- Mesela... Parlamenter sisteme dönüş sözüyle harekete geçme kozu...

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- Mesela... Bir yanda Ahmet Türk, bir yanda Temel Bey, bir yanda Abdullah Gül, bir yanda Meral Hanım, bir yanda Kemal Bey... Kamuoyunun önüne böyle bir vitrinle çıkma kozu...

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- Mesela... “Seçildiğimiz gün OHAL kalkacak” diye vaatte bulunma kozu...

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- Mesela... “FETÖ ile mağduriyetlere milim yol açmadan sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye haykırma kozu...

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- Mesela... “Seçildiğimiz gün oluşacak havayla dolar düşecek, yatırımlar artacak, ekonomi rahatlayacak” diye umut verme kozu...

Yahu muhalefet!

Tayyip Erdoğan gibi bir aday bulmak için çırpınacağınıza...

Elinizin altındaki şu kozlarla ortaya çıksanıza...

Yahu bunu da mı ben söyleyeceğim?

Allah Allah!

Cık cık cık!

NOT: “Ne o? Muhalefete akıl mı veriyorsun?” diye sitem edecek iktidar cenahındakilere sesleniyorum: Yahu hiç endişe buyurmayınız. Muhalefetin bu akıldan yararlanma ihtimali sıfırın altında..."

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