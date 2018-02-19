CHP'li Yedekci kadınları ayağa kalkmaya çağırdı

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Kurultayı'nda yaptığı konuşma ile cumhuriyet kadınlarını ayağa kalkmaya çağırdı. Sahnede ceketini ve rozetini çıkaran Yedekci, 9 yaşında çocuk evlenebilir, çocuk doğurabilir ve 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir denilebiliyorsa bu ülkede, 115 tane çocuk sadece bir hastanede doğum yapmışsa; ayağa kalkın cumhuriyet kadınları ayağa kalkın.Hep beraber, sokakta, minibüste, dolmuşta, evlerde her yerde örgütleneceğiz. Korkmayın, hiçbir karanlık sonsuza kadar devam etmez. Biz bu cumhuriyeti sevgiyle kurduk. Korku imparatorluğunu sevgiyle dağıtacağız. İnanınız, ezberleri bozacağız, sevgiyle mucizeler yaratacağız" dedi.

Kadınların daha yüksek sesle haykırması gerekmiyor mu?

"Cumhuriyet'in aydınlık yüzlü, aydınlık insanları keşke bu salonlar daha dolu olsaydı, bu salonlara sığamasaydık. Bugün ülkemiz nasıl bir durumda biz nelerle boğuşuyoruz. Kadınların biraz daha silkelenip ayağa kalkması gerekmiyor mu? 3 yaşında çocuk tecavüz edilerek öldürülürken, babası çocuğuna tecavüz ederken kadınların daha yüksek sesle haykırması gerekmiyor mu? Sadece hangi listede yer alacağım, bu listede yer alıyım mı kavgalarından ötede bir kavgaya ihtiyacı yok mu kadınlarımızın?

"Bizim önceliğimiz insandır, önceliğimiz çocuklardır"

Ben bir milletvekili olarak konuşmuyorum, ceketimi burada çıkarıyorum ve bir insan, bir kadın, bir anne olarak sizlere seslenmek istiyorum. Bizim önceliğimiz insandır, önceliğimiz çocuklardır. Ülkemizde bebek tecavüzleri yaşanıyor. Cumhuriyet kadınları, cumhuriyetimizin aydınlık yüzleri; Kurtuluş Savaşı'nda kendi bebeğinin üzerindeki örtüyü alıp mermisinin üzerine örten kadınlar, daha önemli sorunlarımız yok mu bizim? Kadın hareketinin yıllarca çalışarak elde ettiği kotayı,bilmem nenin bilmem kimi olarak dolduranlar bizim gözümüzde kadın temsilcisi değildir. Olamaz da! Ben açık sözlüyümdür, ön seçimle geldim. Bundan sonra da ön seçim olduğu sürece adayım. Örgütümüze ve insanımıza güveniyoruz.

"Siyaset yürek işidir"

Bilesiniz ki şu karşınızda konuşan kişi sadece 1.65 'lik bir kadın değildir; safi yürektir, safi yürek! Ve siyaset yürek işidir! Bizler bu ülkeye yürekten sevdalı olanlar, bizler yürekten Mustafa Kemal'e sevdalı olanlar, bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek askerleriyiz.

"Partimizde de "Hak, Hukuk, Adalet"

Önümüzde tüzük kurultayımız var. Yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek olsun. Ama kadın da kadın gibi olsun. Kimsenin piyonu olmasın, kimsenin adamı olmasın. Biz o mücadeleyi yıllarca ömrünü sokaklarda, yollara verenler için verdik. Türkiye'nin her yerinde "Hak Hukuk, Adalet". Partimizde de "Hak, Hukuk, Adalet" .

"Biz milyonlarız, biz anayız, biz evlatlarımıza sahip çıkacağız"

Sadece alanlarda yan yana durmak değil, Cumhuriyet Kadınları,9 yaşında çocuk evlenebilir, çocuk doğurabilir ve 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir denilebiliyorsa bu ülkede, 115 tane çocuk sadece bir hastanede doğum yapmışsa; ayağa kalkın cumhuriyet kadınları ayağa kalkın. Bu ülkede "Kadın erkek yan yana duramaz", "kadın erkek yan yana halay çekemez" denilebiliyorsa; ayağa kalkın cumhuriyet kadınları, ayağa kalkın ve cumhuriyet kadınlarının gücünü gösterin. Biz milyonlarız, biz anayız, biz evlatlarımıza sahip çıkacağız. Bir gece yarısı gelen tecavüz önergesini hatırlıyor musunuz? Tecavüzcüsüyle evlenirse çocuk, tecavüzcüsü hapis cezasından kurtulacaktı. Orada açık oylamayı yine biz istedik. Niye istedik? Çocuklara tecavüz eden şerefsizler sokaklarda gezemesin diye istedik.

"81 ilde 81 meydanda aynı saatte sokağa çıkacağız"

Şimdi de bir kampanya başlattık, dün gece sabah 3.30'a kadar telefonla konuştum. Herkes rahatsız, AKP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi. Çünkü sapıklığın, dini yok, inancı yok,partisi yok. Sapık sapıktır, sapıklığa karşı duracağız. 81 ilde 81 meydanda aynı saatte sokağa çıkacağız. Sadece kadınlar da değil, bütün insanlar. Yüreğinde vicdan olan, çocukları seven herkes. Hep beraber yan yana duracağız ve sapık zihniyeti ülkemizden defedeceğiz. Biz sorunumuz bu sapkın zihniyetledir. Soruyorum size; 3 yaşındaki bebek kırmızı ruj mu sürmüştü? 3 yaşında çocuk minibüse mini etekle mi binmişti? 3 yaşındaki çocuk ne yapmıştı şerefsizler, ne yapmıştı? Biz o çocukları korumak zorundayız. Ahlaksızlığınızı ört pas edemezsiniz, çocuklarımıza da kadınlarımıza da sahip çıkacağız, bu işi yapacak yürek bizde var. Hep beraber yan yana duracağız.

"Siyasette kendi bekasını düşünen vatan hainidir!"

Açıkça söylüyorum, şu saatten sonra bu ülkede siyaset yapıyorum diyen, milletvekilinden, üyesine kadar, herhangi bir kişi kendi kişisel bekasını düşünüyorsa; vatan hainidir! Biz sadece ülkemizi ve vatanımızı düşüneceğiz. Kadınız, haklıyız, emek veriyoruz, yüreğimizi koyuyoruz, kazanacağız! Devşirme siyaset anlayışını da ortadan kaldıracağız, izin vermeyiniz, müsaade etmeyiniz. Gülay Yedekci Hanım Evi Grubuyla, evlere gidip tek tek kadınlarla konuşuyoruz. İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş yaptık çünkü bir baba sadece kendi eski eşine ceza vermek için 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarını öldürdü. Bu bir baba mıdır, bu bir insan mıdır, canlı mıdır, yaratık mıdır, nedir? 20 tane çocuk kendi babası tarafından öldürüldü, bu kabul edilebilir mi? Bunu kabul etmeyenler, hep birlikte ayağa kalkacağız ve bu ülkeyi ayağa kaldıracağız!

"Korkmayın, hiçbir karanlık sonsuza kadar devam etmez"

Bu ülkedeki aydınlık insanlar yan yana gelecek, namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olacak. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz. Ne içeride ne dışarıda hiçbirinizden korkmuyoruz. Biz aydınlık Türkiye'nin aydınlık yüzleriyiz,yarının demokratik, aydınlık, kadını, erkeği yan yana, çocukları güvenle yaşayan toplumu biz kuracağız. Buradan and olsun, bu yoldan dönen şerefsizdir, bu yoldan dönen haindir. Kadınlarımız ve çocuklarımız için elimizden geleni en yüksek seviyede yapacağız. Her birimiz kişisel menfaatlerimizi çıkarıyoruz ve ceketlerimizi de çıkarıyoruz. Ben de çıkarıyorum, işte rozet yok, işte ceket yok. Yalnız ve iki çocuklu bir kadın olarak karşınızdayım. Ve topluma karşı en büyük sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere, hep beraber adım atacağız. Biz sorumluluk aldık, dedik ki; Ben önden gidiyorum, sen arkadan gel. Bunu diyen sizlersiniz,Cumhuriyet kadınları. Korkmayın, hiçbir karanlık sonsuza kadar devam etmez. Biz bu cumhuriyeti sevgiyle kurduk. Korku imparatorluğunu sevgiyle dağıtacağız. İnanınız, ezberleri bozacağız, sevgiyle mucizeler yaratacağız.